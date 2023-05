UNICT – Al Cut la finale di “Famelab”, il talent della scienza

All'Università di Catania è arrivato il momento della finale di "Famelab", il talent della scienza. 8 finalisti si contenderanno i 2 pass per accedere alla finale di Perugia.

È tutto pronto per la finale della tappa catanese di Famelab Italia, il primo talent della scienza per giovani ricercatori e studenti universitari.

Domani, giovedì 11 maggio, dalle ore 9, al Centro Universitario Teatrale dell’Università di Catania, sito in piazza Università, saranno 8 i famelabbers che si sfideranno per conquistare i 2 pass disponibili per la finale di Perugia in programma il prossimo 30 settembre, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Il vincitore di FameLab Italia 2023 avrà accesso alla finalissima del concorso FameLab International che si svolgerà online a novembre 2023.

Sul palco del Cut gli 8 finalisti Massimo Germanà (Inaf – Osservatorio Astrofisico di Catania), Salvatore Cammisuli (dipartimento di Scienze umanistiche di Unict), Enrico La Spina (Biometec di Unict), Roberta Magnano San Lio e Giuliana Favara (dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “Ingrassia” di Unict), Federico Ursino e Giuseppe Paladini (dipartimento di Fisica e Astronomia di Unict) e Alessandro Lapertosa (Infn – Sezione di Catania) avranno 3 minuti di tempo per raccontare con chiarezza, esattezza e carisma di un tema scientifico che li appassiona.

A valutare i loro talk ci saranno gli esperti Silvia Rita Angilella (dipartimento di Economia e Impresa di Unict), Rosalda Punturo (dipartimento Scienze biologiche geologiche e ambientali di UniCT) ed Emanuele Bettino (esperto in comunicazione).

In giuria anche Mario Pireddu, docente di Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa all’Università degli Studi della Tuscia – Viterbo, che prima della finale parlerà al pubblico sul tema “The Machine in Us/ing Us”.

A condurre l’evento sarà Alessandra Corso, speaker di Radio Zammù e dottoranda in Ingegneria dei Sistemi, Energetica, Informatica e delle Telecomunicazioni (Dieei), oltre che finalista a FameLab Brescia 2021.