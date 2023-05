UNICT – Arriva la Notte europea dei Musei: quando e cosa visitare

Arriva la “Notte europea dei Musei” anche all’Università di Catania: due delle principali strutture espositive resteranno aperte fino alle 23:00. Ecco quando.

Sabato 13 maggio, in occasione della manifestazione legata alla “Notte europea dei Musei”, due delle principali strutture espositive dell’Università di Catania, cioè il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane e la Città della Scienza di via Simeto, resteranno aperte e visitabili dalle ore 18:00 alle 23:00.

Dal 2005 la “Notte europea” si svolge in contemporanea in tutti i paesi del Vecchio Continente e, in questo contesto, l’apertura straordinaria serale delle strutture coordinate dal Sistema Museale d’Ateneo rappresenta una grande opportunità per attirare nuovi pubblici e per coinvolgere tutti quei visitatori che in altri momenti della giornata non possono fruire dell’offerta culturale dei musei dell’Università.

In questa occasione, al Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane, al piano terra del Palazzo centrale dell’Università, uno staff guidato dal prof. Giovanni Farinella offrirà ai visitatori la possibilità di testare direttamente il prototipo NAIROBI, l’assistente artificiale utilizzabile con occhiali in realtà mista, da smartphone o tablet, in grado di comprendere la scena osservata dalla telecamera per “aiutare” gli utenti nella navigazione di ambienti, quali musei, fiere, etc. e guidarli verso punti di interesse in spazi al chiuso.

Sarà inoltre presentato il prototipo del progetto VALUE (Visual Analysis For Localization And Understanding Of Enviroments) che rivoluziona l’esperienza di visita all’interno di spazi museali utilizzando particolari tecnologie e strumenti digitali.

In contemporanea, a Città della Scienza, si svolgerà la cerimonia di premiazione del contest “La Ciminiera Scientifica”, a cui hanno partecipato oltre 20 scuole del territorio nazionale, principalmente siciliane. Il contest, durato un anno, si articolava in due categorie: video mappatura della Ciminiera di Città della Scienza e proiezione olografica sulla vetrata di Città della Scienza. Al termine della serata saranno accese la vetrina e la ciminiera che si animeranno con i progetti realizzati dagli studenti vincitori.

La cerimonia inaugura le attività del “Mese della Ciminiera Scientifica”, organizzato dall’Università di Catania e dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, che si svolgeranno fino al 12 giugno a Città della Scienza. Il programma prevede proiezioni olografiche, video mappatura, seminari, laboratori, visite guidate alla struttura, “Aperiscienza” e altre iniziative a tema scientifico.