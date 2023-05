UNICT – Questionari OPIS: apertura compilazione schede sulla didattica 2022/23

UniCt apre ufficialmente il secondo periodo di compilazione dei questionari OPIS per il secondo semestre dell'a.a 2022/23.

A partire dall’8 maggio e fino al 28 luglio 2023, sarà ufficialmente aperto il secondo periodo di compilazione dei cosiddetti “questionari OPIS“, sia per le schede interessate agli studenti (schede 1 e 3) sia per quella rivolta ai docenti (scheda 7).

L’Università degli Studi di Catania conferma, anche per il secondo semestre dell’anno accademico in corso, la rilevazione delle opinioni di studenti e docenti sulla qualità dei servizi erogati ma, per chi non dovesse riuscire a compilare il questionario all’interno di questa finestra temporale, rimane sempre la possibilità di farlo subito prima della prenotazione esami sul Portale Studenti.