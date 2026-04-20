Dopo giorni di rallentamenti e malfunzionamenti causati da un atto vandalico ai danni della rete in fibra ottica, che ha creato non pochi disagi alla comunità studentesca, il portale Smart_Edu dell’Università di Catania è tornato pienamente operativo. La piattaforma rappresenta un punto di riferimento fondamentale per migliaia di studenti, che quotidianamente la utilizzano per gestire in autonomia ogni aspetto del proprio percorso universitario, evitando file e attese negli uffici dell’Ateneo.

Accesso e funzionalità del portale

L’accesso al portale è semplice e immediato: basta collegarsi all’indirizzo ufficiale studenti.smartedu.unict.it e inserire le proprie credenziali personali, ovvero codice fiscale e password. In alternativa, è possibile entrare tramite sistemi di identificazione digitale come SPID o Carta d’Identità Elettronica, ormai sempre più diffusi e utilizzati. Una volta effettuato il login, lo studente si trova davanti a un’interfaccia che consente di monitorare e gestire la propria carriera accademica in modo completo: dalla consultazione del piano di studi fino alla verifica degli esami sostenuti, passando per la prenotazione agli appelli e la richiesta di certificati ufficiali. Uno strumento pensato per semplificare la burocrazia e rendere più efficiente il rapporto tra studenti e università.

Servizi disponibili per gli studenti

Le funzionalità offerte da Smart_Edu coprono l’intero ciclo della vita universitaria. Attraverso la piattaforma è possibile effettuare le procedure di ammissione ai corsi di laurea, sia triennali che magistrali o post-laurea, gestire i tirocini, accedere ai programmi di mobilità internazionale e usufruire di servizi legati alla didattica e ai trasporti. Non meno importante è la sezione dedicata alle tasse universitarie, che permette di effettuare pagamenti, controllare lo stato delle rate e richiedere eventuali rimborsi.

Il ripristino del portale segna quindi un ritorno alla normalità per gli studenti dell’Ateneo Catanese, che possono tornare a contare su uno strumento indispensabile per organizzare il proprio percorso. In un momento in cui la digitalizzazione dei servizi è sempre più centrale, il corretto funzionamento di piattaforme come Smart_Edu non è solo una comodità, ma una vera necessità: e ora, finalmente, tutto torna a portata di clic.