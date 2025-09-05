La Commissione parlamentare Antimafia sarà a Catania il 12 settembre per una missione ufficiale. L’obiettivo è avere un quadro chiaro della situazione in città, dopo le numerose sparatorie che hanno caratterizzato le ultime settimane e l’omicidio avvenuto in pieno centro al culmine di una lite per la gestione di un parcheggio. La decisione è stata assunta direttamente dalla presidente Chiara Colosimo nel corso della riunione dell’ufficio di presidenza della Commissione. A confermare la data è stato Anthony Barbagallo, deputato nazionale del Partito democratico e segretario dell’Antimafia. Le audizioni si terranno a Palazzo degli Elefanti, sede del municipio di Catania.

Le rassicurazioni del prefetto

Alla vigilia della missione, il prefetto Pietro Signoriello ha ribadito che Catania vive condizioni di sicurezza “non inferiori al resto d’Italia, anzi eccellenti”. Al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, convocata proprio alla luce degli episodi violenti, il rappresentante del governo ha sottolineato che non è prassi sollecitare l’intervento della Commissione, che agisce in piena autonomia.

Signoriello ha ricordato come le forze dell’ordine stiano intensificando le attività attraverso l’operazione “Alto impatto”, che ha già portato ad arresti, sequestri di armi e droga, controlli a tappeto e perquisizioni mirate. “Siamo certi che i risultati investigativi arriveranno presto – ha dichiarato – e nel frattempo il nostro obiettivo è garantire serenità ai cittadini”.

I dati sulla criminalità

Secondo il prefetto, gli indici di attività criminale a Catania risultano inferiori rispetto ad altre realtà italiane. In particolare, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra un calo del 27% dei reati, un dato in controtendenza rispetto alla media nazionale.