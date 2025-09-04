Novità pensioni: Tra le principali novità pensioni del 2025 spicca il nuovo estratto conto contributivo messo a disposizione dall’Inps. Dopo richieste e segnalazioni da parte di milioni di lavoratori e pensionati, l’istituto ha rinnovato la piattaforma dedicata al calcolo e alla verifica dei contributi. L’obiettivo è semplificare la consultazione e rendere più immediata la comprensione della propria posizione assicurativa, così da pianificare con maggiore precisione il momento del pensionamento.

Novità pensioni: un’interfaccia chiara e ordinata

Il nuovo estratto conto presenta una grafica più intuitiva, con i periodi contributivi registrati in ordine cronologico e suddivisi in base alla gestione previdenziale di riferimento. Oltre a questo, viene specificato il tipo di contribuzione per ogni periodo (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto) con note esplicative che aiutano a interpretare correttamente i dati. Un passo avanti significativo rispetto al passato, quando le schermate risultavano meno chiare e spesso di difficile lettura per gli utenti non esperti.

Novità pensioni: maggiori dettagli per il quadro previdenziale

Un altro aspetto centrale delle novità pensioni riguarda le informazioni aggiuntive fornite. L’estratto conto ora include notizie utili a comporre un quadro completo della posizione assicurativa: eventuali anomalie nei versamenti, titolarità di trattamenti pensionistici già in corso e procedure in fase di definizione, come domande di riscatto della laurea o autorizzazioni ai versamenti volontari. Tutti elementi che rendono il documento non solo un riepilogo, ma un vero strumento di pianificazione previdenziale.

Come accedere al nuovo estratto conto

L’accesso al servizio è semplice e si può effettuare in autonomia dal portale ufficiale dell’Inps utilizzando SPID, CIE 3.0, CNS o credenziali eIDAS. In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center Inps, agli istituti di patronato o agli intermediari accreditati. Inoltre, il sistema consente di inviare segnalazioni per correggere errori o richiedere l’accredito di periodi contributivi mancanti. Una modalità che agevola l’utente e riduce i tempi di attesa per la risoluzione delle pratiche.

Novità pensioni: perché è importante controllare regolarmente

Verificare il proprio estratto conto non è solo un atto burocratico: consente di individuare tempestivamente errori nei versamenti, periodi mancanti o anomalie che, se trascurate, potrebbero compromettere il diritto o l’importo della pensione futura. Grazie alle novità pensioni introdotte, questo passaggio diventa più rapido e accessibile, favorendo la trasparenza e permettendo a ciascun lavoratore di pianificare meglio il proprio futuro previdenziale.