Avvisi di mobilità MEF 2025: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato nuove procedure di mobilità volontaria che riguardano complessivamente 217 posti di lavoro. Non si tratta di nuove assunzioni tramite concorso, ma di una stabilizzazione destinata a chi già lavora al MEF in posizione di comando, distacco o assegnazione temporanea. Una possibilità importante per tanti dipendenti pubblici che desiderano entrare stabilmente nei ruoli del Ministero.

Avvisi di mobilità MEF 2025: i posti disponibili

I bandi di mobilità prevedono l’immissione nei ruoli del MEF di:

156 Funzionari (Area Terza),

(Area Terza), 59 Assistenti (Area Seconda),

(Area Seconda), 2 Operatori (Area Prima).

In totale, quindi, le Assunzioni MEF riguardano 217 unità di personale. L’obiettivo è garantire continuità operativa agli uffici centrali e territoriali, valorizzando dipendenti che già operano presso il Ministero, ma formalmente assunti da altre amministrazioni.

Avvisi di mobilità MEF 2025: Requisiti per partecipare

Per partecipare alle procedure di mobilità volontaria del MEF sono richiesti alcuni requisiti fondamentali:

essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione (ai sensi del d.lgs. 165/2001),

(ai sensi del d.lgs. 165/2001), essere in servizio presso il MEF in comando, distacco o assegnazione temporanea,

aver maturato almeno 4 mesi di servizio effettivo presso gli uffici del MEF,

di servizio effettivo presso gli uffici del MEF, possedere l’assenso dell’amministrazione di appartenenza e il parere positivo dell’ufficio ospitante,

non avere riportato condanne penali o sanzioni disciplinari gravi negli ultimi due anni.

I bandi sono distinti per Funzionari, Assistenti e Operatori e occorre candidarsi alla procedura relativa al proprio inquadramento.

Formazione della graduatoria

La graduatoria finale si basa principalmente sulla durata del servizio svolto al MEF: più a lungo si è stati impiegati presso il Ministero, maggiore è la posizione ottenuta.

Inoltre, viene data priorità al personale in comando rispetto a chi è in distacco o assegnazione temporanea.

A parità di anzianità di servizio, prevale la minore età anagrafica del candidato.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate entro il 26 settembre 2025 esclusivamente online, tramite il Portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. È consigliato avere un indirizzo PEC, utile per le comunicazioni ufficiali.

I candidati devono compilare l’istanza telematica e allegare la documentazione richiesta dai bandi. Ogni procedura ha una propria pagina dedicata sul portale, distinta per Funzionari, Assistenti e Operatori.