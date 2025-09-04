Assegno Unico 2025: L’Assegno Unico 2025 sarà accreditato tra il 22 e il 23 settembre per i beneficiari già in carico e senza variazioni rispetto al mese precedente.

Se la domanda è stata presentata o modificata recentemente (es. ad agosto), il pagamento arriverà in ultima settimana del mese successivo. Questo vale anche per eventuali conguagli, sia a credito sia a debito.

Assegno Unico 2025, a chi spetta

L’Assegno Unico e Universale è destinato alle famiglie con figli a carico:

Fino a 18 anni (o fino a 21 in casi specifici, come proseguimento degli studi o stage sotto gli 8.000 €/anno).

(o fino a 21 in casi specifici, come proseguimento degli studi o stage sotto gli 8.000 €/anno). Senza limiti di età per figli con disabilità. In assenza di ISEE o con ISEE superiore a 45.939,56 €, spetta comunque l’importo minimo.

Come controllare e richiedere il pagamento

Per verificare importi e date, i canali disponibili sono:

Portale MyInps (con SPID, CIE o CNS) → sezioni “Prestazioni” e “Pagamenti”. Numero verde 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da mobile). Presso patronati o enti autorizzati.

Le domande precedentemente presentate proseguono automaticamente per tutto il 2025, salvo che siano decadute, revocate o respinte. L’ISEE va aggiornato entro il 28 febbraio (o entro giugno per recuperare arretrati).

Assegno Unico 2025, quanto si riceve: importi e maggiorazioni

Gli importi mensili sono aggiornati al 2025 con un aumento dello 0,8% per tenere conto dell’inflazione.

Importo massimo: circa 201 € per figlio minore (se ISEE fino a ~17.227 €)

circa 201 € per figlio minore (se ISEE fino a ~17.227 €) Importo minimo: circa 58-59 € per ISEE al limite o non presentato.

Sono previste maggiorazioni per specifiche situazioni:

+50% per figli sotto l’anno di età

+50% per famiglie numerose (almeno 3 figli con ISEE basso)

+150 € mensili per nuclei con 4 o più figli

Bonus per genitori under 21, figli con disabilità, secondo percettore.

Ulteriori vantaggi e modalità

È confermata la neutralizzazione ISEE, quindi l’assegno non influisce negativamente sull’indicatore, inoltre:

Serve una sola domanda all’anno, purché aggiornata e valida. In presenza di variazioni dopo il primo anno, l’importo si adegua già dal mese successivo alla comunicazione.

Gli accrediti si conformano al calendario previsto per luglio-dicembre 2025: