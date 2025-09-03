Ritorna a Catania una delle sagre più attese: Sagra del Pesce di Ognina, che ogni anno attira sempre più turisti. Quest’anno la sagra si svolgerà da venerdì 5 settembre a domenica 7 settembre a partire dalle 20:00 il borgo di Ognina si trasformerà in un vero e proprio tripudio di odori e sapori. Si ricorda che la quanto attesa sagra si svolgerà nell’ambito della festa della Madonna di Ognina, storica celebrazione religiosa e popolare del quartiere marinaro..

Dove si svolgerà la Sagra del Pesce

la tanto amata sacra che si svolgerà nella suggestiva Piazza di Ognina. L’evento rappresenta un momento di forte richiamo per cittadini e turisti, un vero e proprio momento imperdibile in cui si unirà la gastronomia locale, devozione religiosa e convivialità. Per tre serate, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera unica, fatta di profumi, sapori autentici e folklore, in uno dei luoghi più caratteristici della costa catanese.

Protagonista assoluto dell’evento sarà lo street food siciliano, con un percorso gastronomico che cercherà di far riscoprire la cucina tradizionale siciliana a base di pesce. A curare la parte culinaria saranno le realtà locali Nisi Pasticcerie e Mr Food, che proporranno piatti tipici preparati al momento.