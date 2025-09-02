L’INPS ha recentemente pubblicato i dati ufficiali sull’Assegno Unico Universale (AUU) per il primo semestre del 2025. Nel periodo da gennaio a giugno, sono stati erogati complessivamente 9,8 miliardi di euro a favore delle famiglie con figli a carico.

Queste somme si aggiungono ai 19,9 miliardi distribuiti nel 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022, segno di un progressivo rafforzamento della misura. Nel dettaglio, nei primi sei mesi del 2025 hanno beneficiato dell’assegno 6.143.240 nuclei familiari, per un totale di 9.712.805 figli coperti dal contributo.

Dati assegno unico a confronto

Dal report INPS emerge che al sesto mese del 2025 (dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2025) questi sono i numeri delle domande pervenute di AUU:

28.080 domande a Gennaio 2025;

domande a Gennaio 2025; 38.229 a Febbraio 2025;

a Febbraio 2025; 36.602 a Marzo 2025;

a Marzo 2025; 29.791 ad Aprile 2025;

ad Aprile 2025; 29.859 a Maggio 2025.

a Maggio 2025. 29.588 a Giugno 2025.

Invece, i dati per il 2024 erano:

100.865 domande a Gennaio 2024;

domande a Gennaio 2024; 86.813 a Febbraio 2024;

a Febbraio 2024; 55.488 a Marzo 2024;

a Marzo 2024; 39.316 ad Aprile 2024;

ad Aprile 2024; 41.188 a Maggio 2024;

a Maggio 2024; 38.815 a Giugno 2024;

a Giugno 2024; 34.718 a Luglio 2024;

a Luglio 2024; 22.635 ad Agosto 2024;

ad Agosto 2024; 39.434 a Settembre 2024;

a Settembre 2024; 39.739 a Ottobre 2024;

a Ottobre 2024; 33.223 a Novembre 2024;

a Novembre 2024; 25.164 a Dicembre 2024.

I dati per il 2023 erano:

52.376 a Gennaio 2023;

a Gennaio 2023; 85.666 a Febbraio 2023;

a Febbraio 2023; 86.954 a Marzo 2023;

a Marzo 2023; 54.190 ad Aprile 2023;

ad Aprile 2023; 64.712 a Maggio 2023;

a Maggio 2023; 71.865 a Giugno 2023;

a Giugno 2023; 54.281 a Luglio 2023;

a Luglio 2023; 38.893 ad Agosto 2023;

ad Agosto 2023; 61.551 a Settembre 2023:

a Settembre 2023: 60.967 a Ottobre 2023;

a Ottobre 2023; 74.907 a Novembre 2023;

a Novembre 2023; 98.554 a Dicembre 2023.

Le somme erogate dal 2022

Secondo i dati diffusi dall’INPS, da marzo 2022 a giugno 2025 sono stati erogati oltre 61,1 miliardi di euro in Assegno Unico Universale. Le cifre mostrano un aumento costante nel tempo:

circa 1,1 miliardi al mese nel 2022,

1,51 miliardi mensili nel 2023,

1,65 miliardi al mese nel 2024,

e 1,63 miliardi mensili nei primi sei mesi del 2025.

Nel solo mese di giugno 2025, l’importo medio per figlio è stato di 170 euro, incluse eventuali maggiorazioni.

L’importo varia in base all’ISEE: da circa 57 euro per chi non ha ISEE o supera il limite massimo di 45.939,56 euro, fino a 224 euro per chi rientra nella fascia più bassa (ISEE sotto 17.227,33 euro).