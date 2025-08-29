Agevolazioni ISEE basso 2025: Le agevolazioni ISEE basso 2025 rappresentano un sostegno concreto per le famiglie italiane più fragili dal punto di vista economico. Chi possiede un indicatore ISEE inferiore a 15.000 euro può accedere a diversi bonus e contributi pensati per ridurre il peso delle spese quotidiane.

Tra i principali aiuti rientrano il bonus bollette, che garantisce uno sconto sulle utenze luce e gas, e il Fondo Dote Famiglia, rivolto ai genitori con figli tra i 6 e i 14 anni per finanziare attività sportive e ricreative.

A questi si aggiungono l’Assegno di inclusione, previsto per chi ha un ISEE sotto i 10.140 euro, e l’Assegno sociale, destinato agli over 67 con ISEE inferiore a 15.000 euro, con un importo mensile pari a 538,69 euro per 13 mensilità.

Carte e contributi per spese quotidiane

Tra le agevolazioni ISEE basso 2025 figurano anche strumenti di pagamento specifici. La Social Card Dedicata a Te, del valore di 500 euro, è utilizzabile solo per beni di prima necessità. La Carta Acquisti INPS, invece, è riservata agli over 65 e alle famiglie con figli sotto i 3 anni, e prevede una ricarica di 80 euro ogni due mesi.

Non manca il Supporto formazione e lavoro, un contributo di 500 euro al mese destinato a chi partecipa a corsi di formazione o percorsi professionali. Inoltre, per chi ha un ISEE inferiore agli 11.600 euro è disponibile il bonus conto corrente, che permette di aprire un conto senza costi fissi.

Agevolazioni ISEE basso 2025: Reddito alimentare e sostegni extra

Un’importante novità tra le agevolazioni è il Reddito alimentare, dedicato alle famiglie in povertà assoluta con ISEE sotto i 15.000 euro. Questo strumento non prevede l’erogazione di denaro, ma pacchi alimentari realizzati con prodotti invenduti della grande distribuzione, riducendo così lo spreco e sostenendo chi è in difficoltà.

Agevolazioni ISEE basso 2025: cosa cambia tra 20.000 e 40.000 euro

Chi possiede un ISEE più alto, ma comunque inferiore ai 20.382,90 euro, può richiedere l’assegno di maternità dei Comuni (bonus mamme disoccupate), pensato per le neo-mamme in caso di nascita, adozione o affidamento.

Per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro, le misure principali sono il Bonus nascite 2025 (1.000 euro una tantum per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025), l’Assegno unico universale e il Bonus asilo nido, con importi variabili in base all’ISEE e all’età del bambino.