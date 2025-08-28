Non si arresta l’ondata di episodi violenti che sta colpendo Catania nelle ultime settimane. Nella notte appena trascorsa, intorno alle 2:50, una panineria di via Giovanni Da Verrazzano, nel quartiere Villaggio Sant’Agata, è stata bersaglio di numerosi colpi d’arma da fuoco. Il gesto appare come un chiaro segnale intimidatorio, in linea con una serie di episodi analoghi che si stanno susseguendo in città con preoccupante regolarità.

Un’escalation di intimidazioni

Il raid armato di questa notte segue di pochi giorni altri due episodi molto simili. Lo scorso 26 agosto era stato preso di mira un centro estetico in via Garibaldi, mentre appena ieri è toccato a un autonoleggio di via Plebiscito. In entrambi i casi, come per l’attacco alla panineria, non si sono registrati feriti ma resta l’allarme per la frequenza e la natura degli atti, che sembrano seguire un preciso schema intimidatorio.

Le indagini dei carabinieri

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Fontanarossa, che stanno effettuando i rilievi tecnici sul posto per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Non è stato ancora accertato il calibro dei proiettili né la tipologia dell’arma utilizzata, ma le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, valutando se vi sia un collegamento tra gli episodi avvenuti negli ultimi giorni.