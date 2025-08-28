Pagamenti Inps settembre 2025: Anche per il mese di settembre arrivano puntuali i Pagamenti Inps settembre 2025, che riguardano pensioni, assegno unico, assegno di inclusione, NASpi e altre prestazioni. Conoscere il calendario è fondamentale per organizzare al meglio le proprie finanze, sia per chi riceve gli accrediti su conto bancario sia per chi ritira i pagamenti presso gli uffici postali.

Pensioni settembre 2025: calendario e ritiro in Posta

Il pagamento delle pensioni è fissato per lunedì 1 settembre 2025, primo giorno bancabile del mese. La data è la stessa sia per gli accrediti in banca sia per i ritiri in Posta.

Per chi deve recarsi agli sportelli postali, si seguirà un calendario alfabetico:

A-B: lunedì 1 settembre

lunedì 1 settembre C-D: martedì 2 settembre

martedì 2 settembre E-K: mercoledì 3 settembre

mercoledì 3 settembre L-O: giovedì 4 settembre

giovedì 4 settembre P-R: venerdì 5 settembre

venerdì 5 settembre S-Z: sabato 6 settembre (solo mattina)

Il cedolino pensione è già consultabile dal 20-25 agosto sul portale Inps.

Rivalutazioni, rimborsi e trattenute

Con i Pagamenti Inps settembre 2025 entrano in vigore le rivalutazioni: l’indice per il 2025 è fissato allo 0,8%. Le pensioni minime salgono da 598,61 euro a 603,40 euro lordi, con un incremento effettivo a 614,77 euro grazie alle maggiorazioni temporanee valide per il 2024 e 2025.

A settembre, inoltre, chi ha presentato il modello 730/2025 tra il 21 giugno e il 15 luglio potrebbe ricevere i rimborsi a credito. Restano previste trattenute per conguagli IRPEF, addizionali regionali e comunali e acconti per l’anno in corso.

Assegno Unico settembre 2025: le date

Il calendario dei Pagamenti Inps settembre 2025 prevede che l’assegno unico venga accreditato:

22-23 settembre: per chi non ha variazioni in corso;

per chi non ha variazioni in corso; Ultima settimana del mese: per la prima rata o in caso di rinnovo dopo modifiche alla domanda.

Assegno di Inclusione settembre 2025

L’assegno di inclusione, destinato ai nuclei familiari con minori, over 60, disabili o in condizioni di disagio economico, sarà erogato in due momenti:

15 settembre: primi pagamenti ed eventuali arretrati;

primi pagamenti ed eventuali arretrati; 27 settembre: rinnovo mensile.

Naspi, Cassa integrazione e altre prestazioni

Anche disoccupati e lavoratori in difficoltà riceveranno i Pagamenti Inps settembre 2025. La NASpi sarà erogata a metà mese, mentre la Cassa Integrazione seguirà tempistiche simili, con accrediti a partire da metà settembre.

Come controllare i pagamenti Inps

Per verificare importi e date dei Pagamenti Inps settembre 2025, basta accedere al portale Inps con SPID, CIE o CNS. Dal menù “Prestazioni” è possibile selezionare la voce “Pagamenti” e consultare lo stato aggiornato degli accrediti.