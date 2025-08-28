Eventi Catania: Gli ultimi giorni di agosto 2025 si preannunciano ricchi di appuntamenti imperdibili. Dai grandi concerti come quello di Ron agli spettacoli di strada di Pedara, dalla Festa della Birra a San Pietro Clarenza fino alla musica live dei Vintage Mood a Catania, il calendario degli Eventi Catania offre occasioni per tutti i gusti, sempre con ingresso gratuito.

Ron in concerto

Tra gli Eventi Catania da non perdere ad agosto 2025 c’è il ritorno sul palco di Ron con il tour “Al centro esatto della musica”. L’artista celebrerà la sua lunga carriera con uno spettacolo che raccoglie oltre venti brani, tra successi indimenticabili e nuove canzoni. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Giuseppe Tassoni, Roberto Di Virgilio, Pierpaolo Giandomenico e Stefania Tasca. L’appuntamento è fissato per sabato 30 agosto alle ore 21.00 in Piazza Duomo ad Acireale, con ingresso gratuito. Un’occasione perfetta per vivere una serata di musica d’autore nel cuore barocco della città.

Eventi Catania: le Notti delle Note a Pedara

Il 30 e 31 agosto 2025 Piazza Don Diego a Pedara si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la manifestazione “Festa della Musica – Notte Bianca – Notti delle Note”. Tra gli Eventi Catania dedicati all’intrattenimento, questo si distingue per la varietà: band live, cantautori, artisti di strada, ballerini, spettacoli di magia, artigiani e pittori animeranno le due serate. L’ingresso sarà gratuito e il pubblico potrà godere di un’atmosfera di festa e cultura, pensata anche per i più piccoli. Un vero e proprio mix di arte e divertimento che arricchisce il cartellone degli appuntamenti estivi alle pendici dell’Etna.

Eventi Catania: festa della birra a San Pietro Clarenza

Dal 29 al 31 agosto 2025 Via Risorgimento a San Pietro Clarenza ospiterà la tradizionale Festa della Birra. Musica dal vivo, stand gastronomici e tanta birra renderanno l’evento un punto di ritrovo per gli amanti della convivialità e delle serate all’aperto. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito e l’organizzazione punta a offrire tre giornate di puro divertimento. Tra gli Eventi Catania di fine agosto, la Festa della Birra rappresenta l’occasione ideale per chi cerca buon cibo, musica e un’atmosfera allegra a pochi chilometri dal capoluogo etneo.

Eventi Catania: Vintage Mood in concerto a Piazza Università

Venerdì 29 agosto 2025 alle ore 21.00, Piazza Università a Catania si riempirà di musica con la serata “Musica in Piazza”. Protagonisti saranno i Vintage Mood, che proporranno uno spettacolo dal vivo sotto le stelle, perfetto per accompagnare la cena negli spazi all’aperto del locale Mooddika, in via La Piana 2. L’ingresso è libero, con possibilità di prenotare un tavolo al numero indicato dagli organizzatori. Un appuntamento che arricchisce il calendario degli Eventi Catania, regalando a cittadini e turisti un’esperienza suggestiva nel cuore del centro storico.