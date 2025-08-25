Concorso Dirigenti Inps: nel 2025 sono stati avviati nuovi concorsi per 13 posti di Dirigente di seconda fascia all’INPS. Le selezioni riguardano assunzioni a tempo indeterminato per il personale dirigenziale, incluse posizioni con competenze informatiche. Le assunzioni avverranno in diverse sedi INPS distribuite in tutta Italia, dal Nord al Sud. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 17 settembre 2025.
Concorso Dirigenti Inps, i posti di lavoro
Come dichiarato in precedenza, è stato aperto un concorso volto al reclutamento di 13 nuovo unità di lavoro da inserire a tempo indeterminato. In particolare è prevista la copertura dei seguenti posti di lavoro:
- n. 10 dirigenti di seconda fascia nei ruoli del personale dirigenziale dell’INPS, presso le seguenti Sedi: Abruzzo 1 posto, Lombardia 1 posto; Marche 1 posto; Piemonte 1 posto; Sicilia 1 posto; Trentino Alto Adige 1 posto; Umbria 2 posti; Valle d’Aosta 1 posto; DCM Milano 1 posto.
- n. 3 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell’INPS, presso la Direzione Generale dell’INPS, situata in via Ciro il Grande 21 a Roma.
Concorso Dirigenti Inps, requisiti richiesti
Oltre ai diversi requisiti generali richiesti in tutti i concorsi pubblici nel territorio nazionale, ai candidati è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
- essere dipendente a tempo indeterminato nei ruoli dell’INPS, anche se temporaneamente non in servizio presso l’Istituto oppure di altra amministrazione purché in servizio presso l’INPS, sia al momento della scadenza del termine per l’inoltro della domanda di partecipazione sia alla data dell’inquadramento nel ruolo dirigenziale dell’INPS. Per entrambe le fattispecie, i dipendenti devono aver svolto almeno tre anni di servizio in Istituto;
- aver maturato almeno cinque anni di servizio nell’area dei funzionari;
- Laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti.
Concorso Dirigenti Inps, la selezione
La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di 2 ben prove d’esame. Nello specifico:
- una prova scritta: che consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, finalizzata a verificare le competenze indicate nei bandi;
- una prova orale: che mira a verificare le competenze, attitudini e motivazioni.
Si ricorda che la domanda di partecipazione ai concorsi per dirigenti INPS deve essere presentata entro il 17 settembre 2025, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA.