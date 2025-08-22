L’Etna continua a dare spettacolo. L’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato l’apertura di una nuova bocca effusiva sul fianco sud del Cratere di Sud-Est, a circa 3200 metri di quota. Da lì si è originata una colata lavica che scende in direzione sud-ovest.

Intanto, restano attive anche le altre due bocche già presenti, a circa 3100 e 2980 metri di altezza, che continuano a riversare lava. Sul cratere prosegue inoltre l’attività stromboliana, caratterizzata da esplosioni intermittenti ed emissioni di cenere vulcanica, che vengono rapidamente disperse dai venti in atmosfera.

Ecco il video spettacolare condiviso da Rai News.