Il Ministero della Giustizia ha annunciato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 2.970 tra assistenti e funzionari, con l’obiettivo di rafforzare i servizi giuridici in tutto il territorio nazionale. Il bando offre contratti a tempo indeterminato e la selezione è aperta sia ai diplomati che ai laureati, senza limiti di età, a condizione di essere maggiorenni.

Dettagli del concorso

Il concorso prevede l’assunzione di:

370 Funzionari per l’UNEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti)

2.600 Assistenti Cancellieri

Le selezioni si svolgeranno in diverse sedi italiane, consentendo ai candidati di lavorare vicino alla propria residenza o in città di interesse.

Focus sui posti in Sicilia

La Sicilia rappresenta una delle regioni con maggiori opportunità:

Catania : 14 Funzionari UNEP

Messina : 11 Funzionari UNEP

Palermo : 13 Funzionari UNEP

Caltanissetta: 6 Funzionari UNEP

In totale, la Sicilia offre 44 posti per funzionari UNEP, rappresentando una buona occasione per chi desidera lavorare nell’isola.

Ripartizione dei posti nelle altre regioni

Per avere una panoramica completa, ecco alcuni numeri delle altre sedi principali:

Cagliari : 3 Funzionari UNEP

: 3 Funzionari UNEP Roma : 25 posti

Milano e Venezia : 32 posti ciascuna

Firenze : 32 posti

Torino : 24 posti

Napoli: 9 posti

Altre città come Bologna, Brescia, Genova, L’Aquila, Perugia e Taranto completano la distribuzione dei 370 posti disponibili per i funzionari UNEP.

Come partecipare

I candidati interessati devono seguire le indicazioni del bando, preparare la documentazione richiesta e inviare la propria candidatura entro i termini stabiliti dal Ministero. Essendo un concorso nazionale, ci sono opportunità sia in Sicilia sia in tutta Italia, con contratti stabili e possibilità di carriera nel settore giuridico.