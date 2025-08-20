Il bonus studenti universitari fuori sede rappresenta un’agevolazione fiscale pensata per chi deve sostenere spese di affitto in una città diversa dalla propria residenza. Un aiuto concreto che permette di recuperare parte dei costi legati all’alloggio e di ridurre il peso economico durante gli anni di studio.
Cos’è il bonus studenti universitari fuori sede
Per il 2025, il bonus studenti universitari si traduce in una detrazione del 19% dei canoni di locazione pagati, fino a un massimo di 2.633 euro annui. La misura è strutturale e viene riconosciuta ogni anno senza necessità di proroga, come stabilito dal TUIR.
A chi spetta
Il bonus è destinato agli studenti universitari fuori sede, cioè coloro che:
-
studiano in un ateneo situato in un comune diverso da quello di residenza e ad almeno 100 km di distanza;
-
hanno un contratto di affitto regolarmente registrato;
-
risultano iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato o percorsi equivalenti riconosciuti dal Ministero.
Non sono inclusi nel bonus i corsi post-laurea come master all’estero.
Come ottenere il bonus studenti universitari
Per accedere al bonus studenti universitari 2025 è necessario compilare la dichiarazione dei redditi (modello 730):
-
nel quadro E, righi E8-E10, si inserisce il codice “18”;
-
si indica l’importo dei canoni pagati tramite bonifico o pagamento elettronico.
Se lo studente è a carico della famiglia, la detrazione può essere richiesta direttamente dai genitori.
Documenti da conservare
Per usufruire del bonus è fondamentale avere a disposizione:
-
il contratto di locazione registrato;
-
ricevute dei pagamenti o estratti conto bancari;
-
eventuali documenti alternativi che provino le spese.
Scadenze
La richiesta del bonus studenti universitari fuori sede deve essere effettuata entro il 30 settembre 2025, con i conguagli previsti entro novembre.