Leroy Merlin, multinazionale leader nella vendita di prodotti per il bricolage, la casa e il giardinaggio, ha avviato una nuova campagna di assunzioni in tutta Italia. Con oltre 250 posizioni aperte, l’azienda punta a rafforzare i propri punti vendita e i team operativi. La Sicilia è tra le regioni con più occasioni di inserimento, con contratti sia a tempo pieno sia part-time, ideali per studenti, professionisti e neolaureati.

Fondata in Francia nel 1923 e presente oggi in 13 Paesi con più di 450 negozi, Leroy Merlin opera in Italia con 52 punti vendita e oltre 7.000 dipendenti. L’azienda si distingue per un’offerta che spazia dai materiali da costruzione agli arredi, fino alle soluzioni per il giardinaggio e la smart home.

Le posizioni aperte in Sicilia

Leroy Merlin è alla ricerca di diversi profili professionali. Tra le offerte disponibili in Sicilia troviamo:

Addetti vendite weekend – Lavoro part-time flessibile, ideale per studenti o chi cerca un’occupazione extra.

Addetti all’allestimento magazzino – Ruolo operativo per la gestione, il carico/scarico e il posizionamento dei prodotti.

Venditori Comfort e Smart Home – Specialisti in tecnologie domestiche e sistemi intelligenti.

Venditori Specialisti – Figure con competenze approfondite in specifici reparti merceologici.

Artigiani professionisti – Per montaggi, installazioni e lavori di ristrutturazione presso i clienti.

Allievi Manager di Negozio – Percorso formativo per futuri responsabili di punto vendita.

Allievi Manager HR – Formazione dedicata alla gestione e sviluppo del personale.

Stage venditore / vendite – Opportunità di inserimento per giovani e neolaureati.

Queste posizioni si rivolgono sia a chi possiede esperienza nel settore sia a chi desidera intraprendere un nuovo percorso professionale.

Ambiente di lavoro e benefit

Leroy Merlin investe nella formazione continua e nella crescita professionale dei propri collaboratori. L’azienda promuove un ambiente inclusivo e attento al benessere dei dipendenti, con politiche di work-life balance e benefit come:

Sconti sui prodotti aziendali

Programmi di welfare

Percorsi di carriera strutturati

Formazione tecnica e manageriale

Inoltre, Leroy Merlin si impegna in iniziative di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, contribuendo attivamente alle comunità locali.

Come candidarsi

Il processo di candidatura è semplice e interamente online. È sufficiente:

Visitare la sezione “Leroy Merlin – Lavora con noi” sul sito ufficiale. Filtrare le offerte per località, selezionando la Sicilia. Compilare il modulo di candidatura e allegare il curriculum vitae.

A seconda della posizione, il percorso di selezione può includere screening del CV, test di valutazione, colloqui online e in presenza.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’azienda.