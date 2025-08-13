Il governo e le Regioni hanno confermato e introdotto nuovi bonus per studenti per il 2025, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e garantire il diritto allo studio. Dalla Carta cultura giovani ai bonus affitto, passando per borse di studio, sconti sui trasporti, voucher libri e detrazioni fiscali, le opportunità sono numerose e coprono spese scolastiche, universitarie e attività extrascolastiche.

Carta cultura giovani e Carta del merito 2025

La Carta cultura giovani prevede un contributo di 500 euro per cinema, concerti, musei, libri ed eventi culturali. Possono richiederla i nati nel 2006 con ISEE familiare fino a 35.000 euro. Le domande vanno presentate dal 31 gennaio al 30 giugno 2025 sulla piattaforma del Ministero della Cultura.

La Carta del merito, anch’essa da 500 euro, spetta ai diplomati 2025 con voto di 100 o 100 e lode, indipendentemente dall’ISEE. Anche in questo caso la domanda scade il 30 giugno 2025.

Bonus libri 2025/2026

Con 136 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione, il bonus libri garantisce fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici. Requisito: reddito disponibile netto familiare fino a 15.483,71 euro. Le modalità di richiesta sono stabilite dalle Regioni.

Borse di studio e bonus INPS 2025

L’INPS eroga borse di studio per studenti delle scuole di ogni ordine e grado, università e ITS, riservate a figli di dipendenti e pensionati pubblici. Anche le Regioni finanziano borse di studio per coprire tasse universitarie, mensa e alloggio:

Marche : ISEE fino a 24.000 euro

Toscana: importo minimo 1.300 euro + pasti gratuiti

Bonus affitto 2025 per studenti fuori sede

Copre fino a 279,21 euro delle spese di alloggio per universitari con ISEE fino a 20.000 euro, residenti in un comune diverso da quello dell’ateneo e con regolare contratto di locazione.

Bonus tasse universitarie e No Tax Area

Molti atenei esentano dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti con ISEE fino a 30.000 euro (soglia variabile). Anche le università private offrono agevolazioni:

Bocconi : 55 milioni di euro in borse di studio

Luiss: copertura totale o parziale della retta per merito e reddito

Bonus attività extrascolastiche 2025

Previsto un incentivo di 500 euro per sport e attività extrascolastiche per figli tra 6 e 14 anni, con ISEE fino a 15.000 euro.

Detrazioni fiscali 2025 per spese scolastiche

Si può detrarre il 19% delle spese per scuole di ogni ordine e grado, fino a 1.000 euro (risparmio massimo 190 euro), comprese mensa, trasporto e gite scolastiche.

Prestito d’onore per studenti universitari

Il progetto StudioSì della BEI consente prestiti fino a 50.000 euro, tasso zero, rimborsabili in 20 anni. Molte banche italiane offrono formule simili, con rimborso post-laurea.

Il bonus studenti 2025 è un insieme di misure che vanno dalla riduzione delle tasse universitarie ai contributi per libri, sport e affitto. Per non perdere nessuna agevolazione è fondamentale verificare bandi regionali, scadenze ministeriali e requisiti ISEE.