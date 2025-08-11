Non un buon biglietto da visita per il capoluogo etneo. La travel blogger Charlie Wallace, seguita da migliaia di utenti sui social, ha pubblicato su TikTok la classifica delle 26 città europee visitate finora. A sorpresa – e con dispiacere per molti siciliani – Catania si è piazzata all’ultimo posto, dietro a Birmingham e Manchester.

“Sporca, decadente e con poco da fare”: le critiche

Nella sua valutazione, la content creator ha tenuto conto di fattori come cibo, atmosfera, rapporto qualità-prezzo ed esperienza complessiva. La città etnea, racconta, l’ha delusa “su quasi tutti i fronti”:

“Avevo grandi aspettative, dopotutto è la Sicilia! Ma Catania mi è sembrata un posto un po’ malfamato, sporco e decadente. Sorprendentemente, è stato difficile trovare del buon cibo. E non c’era molto da fare, a parte una passeggiata in centro”.

Unico punto a favore: il panorama sull’Etna e la posizione strategica per visitare altre mete siciliane.

Il video – oltre 2 milioni di visualizzazioni – ha acceso il dibattito online, tra chi si è detto d’accordo con l’analisi e chi invece ha accusato la blogger di aver visto una Catania “superficiale” e di non aver colto la vitalità della città.

La Classifica completa

In fondo alla lista, appena sopra Catania, compaiono Birmingham e Manchester. Sul podio, invece, Siviglia (Spagna) con un punteggio quasi perfetto, seguita da Londra e Bath (Regno Unito).

Ecco la classifica completa: