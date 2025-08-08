In occasione delle sessioni di laurea del 30 luglio 2025, presso il Dipartimento di Economia e Impresa, si sono verificati numerosi episodi che hanno sollevato profonda indignazioni e disappunto da parte della Direzione e dell’intera comunità accademica.

Quanto accaduto durante gli esami di laurea

Una volta concluse le proclamazioni di laurea, alcuni festeggiamenti hanno assunto toni eccessivi e inappropriati, sfociando in comportamenti ritenuti indecorosi per il contesto universitario. Tra questi, sono stati documentati, anche attraverso materiale fotografico, lancio di coriandoli e prosecco, utilizzo di fumogeni. Sporcizia ovunque, dentro e fuori il dipartimento. In poco tempo il muretto esterno è stato invaso da bicchieri, bottiglie vuote e rifiuti di ogni genere.

Il Direttore del Dipartimento ha voluto esprimere pubblicamente il proprio rammarico e sconcerto, sottolineando come tali atteggiamenti siano in contrasto con i valori dell’istituzione e con la solennità del momento celebrativo. Secondo quanto dichiarato, comportamenti di questo tipo non solo danneggiano l’immagine dell’Ateneo, ma finiscono anche per offuscare il merito e l’impegno dei neo-laureati.

Alla luce di quanto accaduto, la Direzione sta valutando l’adozione di misure preventive e correttive per evitare il ripetersi di simili episodi e garantire che le future cerimonie di laurea si svolgano in un clima rispettoso, decoroso e all’altezza del contesto universitario.