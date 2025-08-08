“L’approvazione definitiva del progetto del ponte sullo Stretto da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile segna un momento di rilevanza strategica per il sistema economico del Mezzogiorno. È una scelta che imprime una svolta concreta e attesa da anni, destinata a incidere profondamente sul tessuto produttivo siciliano”, così dichiara in una nota la presidente di Confindustria Cristina Busi Ferruzzi.

Ponte sullo Stretto: una leva di sviluppo per le imprese

Secondo Ferruzzi il Ponte rappresenta una svolta strategica per lo sviluppo delle imprese, che potranno finalmente contare su una connessione stabile e moderna con il resto del Paese e con l’Europa. “Un’infrastruttura in grado di attivare filiere industriali, attrarre investimenti e generare nuova occupazione qualificata. Ma non si tratta solo di un collegamento fisico tra Sicilia e Calabria: il Ponte è anche un simbolo di integrazione, modernizzazione e fiducia nel futuro del Paese” conclude la presidente di Confindustria

Secondo Confindustria Catania, la realizzazione del Ponte sullo Stretto rappresenta un’occasione storica per rafforzare il ruolo strategico della Sicilia all’interno dell’economia del Mediterraneo. D’altronde la nuova infrastruttura potrà migliorare significativamente l’accessibilità dell’isola, aumentando la competitività del suo sistema produttivo e facilitando l’integrazione con i principali mercati nazionali ed europei. La presidente di Confindustria , sottolinea come questa grande opera debba necessariamente essere accompagnata da un piano organico di potenziamento delle infrastrutture logistiche e dei trasporti, sia stradali che ferroviari, tutto questo per garantire un reale effetto positivo per l’avanzamento dell’econimia dell’intero territorio. “Per Confindustria Catania si apre una nuova fase, che vedrà il sistema delle imprese protagonista e pienamente coinvolto in questo percorso di rilancio”, conclude Busi Ferruzzi.