Fermato nel centro storico un uomo armato di un coletto. L’uomo si trovava in pieno centro storico di Catania, e dopo essere stato avvistato da diversi passanti, che hanno segnalato la sua presenza al 112, l’uomo armato è stato individuato e fermato dai carabinieri vicino piazza Stesicoro.

Le prime ricostruzioni

L’operazione è stata condotta da una pattuglia della compagnia di piazza Dante, impegnata nei controlli del territorio. Dopo una veloce perlustrazione, i carabinieri hanno trovato l’uomo nei pressi di piazza Duomo. Al momento dell’identificazione, l’uomo non aveva più il coltello con sé, ma si presentava visibilmente agitato e con un atteggiamento aggressivo.

I carabinieri hanno cercato di instaurare un dialogo per ottenere la collaborazione dell’uomo, ma quest’ultimo, un 36enne straniero residente nel siracusano, ha reagito con resistenza verbale e fisica, rifiutandosi anche di fornire le sue generalità. Dopo alcune difficoltà, è stato immobilizzato e condotto in caserma. Il 36enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire i propri dati personali.