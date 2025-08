SPID gratis: Negli ultimi mesi, alcuni fornitori di identità digitale come Aruba e Infocert hanno introdotto un abbonamento annuale per la gestione dello SPID. Tuttavia, è ancora possibile ottenere lo SPID gratis, grazie ad altri provider accreditati che mantengono gratuito il servizio per i cittadini. In questa guida ti spieghiamo come fare, passo dopo passo, per evitare spese inutili e continuare a usufruire del Sistema Pubblico di Identità Digitale in modo totalmente gratuito.

SPID gratis: cosa sta succedendo con i nuovi costi

A partire dal 2025, Aruba e InfoCert hanno introdotto un costo annuo di 4,90€ + IVA, portando il prezzo totale a 5,98€ per il rinnovo del servizio SPID. Questo ha sollevato preoccupazioni tra gli utenti, poiché lo SPID è ormai indispensabile per accedere a decine di servizi pubblici e privati. Assoutenti ha lanciato l’allarme: se anche altri provider seguiranno questa scelta, oltre 40 milioni di italiani potrebbero dover pagare per un servizio che fino ad oggi era gratuito.

Tuttavia, PosteID di Poste Italiane e altri Identity Provider continuano a offrire lo SPID gratis, anche nel 2025, senza costi di attivazione né di rinnovo.

Come ottenere lo SPID gratis: i provider disponibili

Ecco a chi rivolgerti per attivarlo senza pagare:

Se desideri attivare lo SPID gratis, puoi scegliere tra i seguenti Identity Provider che non richiedono alcun pagamento:

PosteID (Poste Italiane)

Lepida

Sielte

Namirial

Intesi Group

EtnaID

ID InfoCamere

TIM ID

TeamSystem ID

Tutti questi provider sono accreditati dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e offrono modalità semplici e accessibili per completare la registrazione e il riconoscimento dell’utente.

I passaggi per richiedere lo SPID gratis da casa

Procedura semplice in 5 step

Scegli un provider gratuito dalla lista dei soggetti accreditati da AgID. Registrati sul sito del provider, compilando i dati richiesti. Scegli un metodo di riconoscimento: puoi usare CIE, CNS, firma digitale, webcam o bonifico simbolico. Completa il riconoscimento dell’identità seguendo le istruzioni fornite. Ricevi le credenziali SPID (username e password) e inizia ad accedere ai servizi online della PA e di aziende private.

Questa procedura è completamente gratuita se eseguita attraverso i provider sopra indicati e non comporta alcun costo di rinnovo negli anni successivi.