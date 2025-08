Bonus nuovi nati 2025: Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il Bonus nuovi nati 2025, un contributo una tantum da 1.000 euro destinato alle famiglie italiane che accolgono un nuovo figlio, sia per nascita che per adozione o affidamento. Il bonus è riservato ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro annui, con lo scopo di sostenere economicamente i primi mesi di vita del bambino. Tra le novità introdotte dal governo, c’è l’estensione del termine per presentare la domanda, che passa da 60 a 120 giorni dalla nascita o ingresso del minore nel nucleo familiare. Si tratta di una misura importante per incentivare la natalità e dare un supporto concreto alle famiglie, gestita direttamente dall’INPS.

I requisiti per ottenere il Bonus nuovi nati 2025

Il bonus è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e viene gestito dall’INPS. Oltre al limite ISEE fissato a 40.000 euro annui (escludendo l’importo dell’Assegno Unico), il richiedente deve essere residente in Italia dal momento dell’evento (nascita, adozione o affido) fino alla data di presentazione della domanda. Il contributo è destinato a cittadini italiani, cittadini UE e cittadini extra-UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso unico di lavoro superiore a 6 mesi. Inoltre, il figlio deve essere nato o adottato a partire dal 1 gennaio 2025, e in caso di adozione la richiesta è valida solo per minori, facendo fede alla data di ingresso nel nucleo stabilita dal Tribunale dei Minori.

Bonus nuovi nati 2025: Scadenze e finestra di recupero

Il termine per la presentazione della domanda è stato ufficialmente prorogato a 120 giorni dall’evento. Per chi ha avuto un figlio o ha adottato tra il 1 gennaio e il 24 maggio 2025, senza riuscire a fare richiesta entro i 60 giorni originari, è stata prevista una finestra straordinaria per recuperare l’agevolazione. In questi casi, la domanda potrà essere presentata entro il 22 settembre 2025. La proroga rappresenta un’opportunità per tante famiglie che, per motivi organizzativi o tecnici, non avevano potuto richiedere il bonus in tempo.

Come presentare la domanda sul sito INPS

La richiesta del Bonus nuovi nati 2025 può essere inviata esclusivamente online, tramite il portale ufficiale dell’INPS. Per accedere al servizio è necessario utilizzare credenziali digitali come SPID di livello 2, Carta d’identità elettronica 3.0, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o sistema eIDAS. La domanda si trova nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Dopo la verifica dei requisiti, l’INPS eroga il bonus da 1.000 euro direttamente sul conto bancario tramite bonifico con IBAN oppure tramite bonifico domiciliato. Il bonus è unico per ogni figlio e può essere richiesto da uno solo dei genitori, preferibilmente quello convivente con il bambino.