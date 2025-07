Eventi Catania: Agosto si annuncia ricco di eventi e manifestazioni culturali a Catania e nei suoi dintorni, perfetti per chi vuole godersi l’estate all’insegna della musica, della tradizione, del buon cibo e della cultura scientifica. Dal gusto tipico siciliano alle sonorità contemporanee, passando per il cinema a tema scientifico, il capoluogo etneo e i comuni limitrofi propongono una varietà di iniziative capaci di coinvolgere tutti i gusti e le età. Scopriamo insieme i principali appuntamenti da non perdere in questo caldo agosto 2025.

“Dalla Neve alla Granita e dal Grano al Pane”: la tradizione a Nicolosi

Domenica 3 agosto 2025, a partire dalle 18:00, la suggestiva Piazza Vittorio Emanuele di Nicolosi ospita la manifestazione “Dalla Neve alla Granita e dal Grano al Pane”. Questo evento celebrativo della cultura enogastronomica locale offre ai visitatori la possibilità di assistere alla realizzazione della granita, con dimostrazioni dei processi di trasformazione, oltre a degustazioni gratuite di diverse tipologie di granite e di pane appena sfornato. L’atmosfera sarà arricchita da una mostra di carretti siciliani, spettacoli di narrazione teatrale e intrattenimento musicale. L’ingresso è libero, ideale per una serata in famiglia immersi nelle tradizioni siciliane.

Eventi Catania, Street Traditional Food a Ragalna: musica e sapori dell’Etna

Sabato 2 e domenica 3 agosto 2025 Piazza Cisterna a Ragalna ospita lo “Street Traditional Food”, evento gastronomico e culturale targato Etna Cori Estate. Il 2 agosto sarà all’insegna del divertimento con la musica dei Malarazza 100% Terrone, mentre il 3 agosto si terrà lo spettacolo conclusivo condotto da Salvo La Rosa. L’ingresso è libero, ideale per chi vuole vivere una full immersion tra sapori tradizionali, musica e spettacolo ai piedi dell’Etna, respirando l’autentica atmosfera della Sicilia.

Eventi Catania, Ciak…Si Scienza: cinema e scienza sotto le stelle all’Università

Fino a metà settembre, il cortile di Città della Scienza – Unict si trasforma nella cornice della quinta edizione di “Ciak…Si Scienza”, rassegna di cinema dedicata ai grandi temi scientifici e ambientali. Le proiezioni serali, gratuite e con inizio alle 21:00, uniscono emozione e riflessione, accompagnate da esperti che aiutano il pubblico a scoprire curiosità e verità scientifiche nascoste dietro ogni film. Un appuntamento culturale imperdibile per gli appassionati di cinema e scienza, con un programma che spazia dai legami tra uomo e natura alle sfide del mondo digitale.