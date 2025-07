Graduatorie ATA 24 mesi: Le graduatorie ATA 24 mesi rappresentano uno strumento essenziale per l’inserimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale. Sono dette anche “graduatorie di prima fascia” e si rivolgono a chi ha maturato almeno 24 mesi di servizio nel profilo ATA richiesto. L’inserimento in questa fascia consente l’accesso prioritario a incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, e alle immissioni in ruolo a tempo indeterminato.

L’aggiornamento di queste graduatorie avviene ogni anno attraverso bandi pubblicati dagli Uffici scolastici provinciali. I candidati possono inserirsi per la prima volta o aggiornare i propri titoli e punteggi.

Graduatorie provvisorie e reclami

Dopo la scadenza per l’invio delle domande, gli uffici scolastici pubblicano le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi. In questa fase è possibile riscontrare errori materiali relativi a punteggi, servizi o titoli dichiarati. Per questo motivo, il Ministero prevede la possibilità di presentare un reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

Il reclamo deve essere motivato e indirizzato all’ufficio che ha pubblicato la graduatoria, indicando con precisione la correzione richiesta. Una volta esaminati i reclami, le amministrazioni procedono con la pubblicazione delle graduatorie definitive. Dopo questa fase non è più possibile intervenire, se non tramite ricorsi straordinari.

Graduatorie ATA 24 mesi: Immissioni in ruolo, supplenze e consigli utili

Le graduatorie ATA 24 mesi sono utilizzate per assegnare incarichi di ruolo e supplenze. I candidati in posizione utile potranno ottenere contratti a tempo indeterminato o determinato, in base ai posti disponibili. Alcune categorie possono accedere a riserve di posti previste dalla normativa vigente, come ex volontari del servizio civile o appartenenti a determinati corpi dello Stato.

È importante che gli aspiranti controllino periodicamente i siti degli Uffici scolastici per restare aggiornati. Bisogna prestare attenzione alla compilazione dell’Allegato G per la scelta delle sedi scolastiche, in quanto influisce direttamente sulle possibilità di convocazione. Infine, si consiglia di preparare tutta la documentazione relativa ai servizi svolti e ai titoli posseduti, per evitare esclusioni o penalizzazioni.

Graduatorie ATA 24 mesi: Regione Sicilia

Di seguito i link alle graduatorie ATA 24 mesi provvisorie per le province siciliane: