Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente che ha coinvolto un gruppo di sostenitori del Calcio Catania in viaggio verso Norcia, sede del ritiro precampionato della squadra. Il pulmino su cui viaggiavano alcuni tifosi della Curva Sud è rimasto coinvolto in un sinistro nei pressi di Salerno. Due passeggeri sono rimasti feriti in modo serio e trasportati d’urgenza all’ospedale di Polla, dove attualmente si trovano ricoverati in prognosi riservata.

Il club valuta modifiche al programma

Alla luce di quanto accaduto, la società Calcio Catania si è messa in contatto con la Questura di Perugia per monitorare la situazione e valutare eventuali modifiche al calendario delle attività previste nel ritiro. Una decisione definitiva sull’annullamento o meno degli allenamenti e degli eventi programmati per domani verrà presa nelle prossime ore, tenendo conto delle condizioni di salute dei tifosi feriti e dell’impatto emotivo sull’intero ambiente rossazzurro.

Preoccupazione tra i tifosi: si spera nel recupero dei feriti

La notizia dell’incidente ha generato forte apprensione tra i tanti tifosi catanesi diretti in Umbria per sostenere la squadra. I supporter coinvolti nel viaggio facevano parte dello zoccolo duro che accompagna la squadra in ogni occasione. L’intera tifoseria si stringe ora nel dolore e nella speranza per un pronto recupero dei due feriti, in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità sanitarie.