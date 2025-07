È stata intensa l’attività del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, che ha comunicato la conclusione di 28 interventi su tutto il territorio etneo a causa degli incendi sviluppatisi nelle ultime ore. Le squadre sono state impegnate soprattutto per domare roghi di sterpaglie, boschi e rifiuti, che hanno interessato diverse aree urbane e periferiche della provincia.

Zone colpite e roghi ancora attivi

Tra le località più colpite figurano la zona industriale di Catania, Acireale, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Palagonia, Caltagirone e Randazzo. Ieri sera risultavano 16 gli interventi ancora in corso, mentre 7 erano in attesa di essere eseguiti. Le operazioni sono stati rese complesse dalle alte temperature e dal vento che continuava ad alimentare le fiamme.

Forze potenziate per affrontare l’emergenza

Per affrontare l’emergenza, il comando ha disposto il raddoppio dei turni per tutti i vigili del fuoco in servizio nella provincia e l’attivazione di squadre boschive aggiuntive. L’obiettivo è accelerare i tempi di risposta e contenere i danni. La situazione rimane critica e sotto costante monitoraggio.