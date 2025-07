Continuano i lavori di pulizia straordinaria delle strade su tutto il territorio di Catania, per una pulizia più profonda il comune ha deciso di adoperare anche diversi detergenti profumati. L’intervento rientra nel piano di pulizia straordinaria curato dall’assessorato comunale all’Ambiente, guidato da Massimo Pesce, su direttiva del sindaco Enrico Trantino.

Gli interventi di pulizia per oggi

Proprio oggi, dalle prime ore del mattino, gli operai sono entrati in azione con diverse lance idropulitrici nel territorio di Librino in particolare su viale Castagnola, viale Ciampi e in altre arterie della zona. Contemporaneamente le operazioni si sono svolte anche in pieno centro storico, lungo Corso Sicilia e in piazza della Repubblica, dove si è proceduto alla rimozione dei rifiuti e allo spazzamento delle aree interessate.

Si ricorda che il programma prevede una copertura capillare di tutte le zone della città, tenendo conto anche delle esigenze dei cittadini, che potranno segnalare esigenze particolari di lavaggio scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 3351726552.

Le dichiarazione dell’assessore Massimo Pesce

L’assessorato comunale all’Ecologia, guidato da Massimo Pesce, al dichiarato come sia stato pianificato il lavaggio delle strade in tre lotti, e come quest’ultimi si svolgano a partire e dalle ore 4 e fino alle prime ore del mattino attraverso autobotti dotate di lance ad alta pressione.

“In attuazione di una precisa indicazione del sindaco Trantino – ha dichiarato l’assessore Pesce – stiamo sistematizzando un servizio importante come il lavaggio delle strade con autobotti, particolarmente necessario in questo periodo estivo caratterizzato dall’assenza di piogge. Ringrazio i responsabili delle aziende appaltatrici per la disponibilità a svolgere questa attività aggiuntiva, che contribuisce a migliorare il decoro e la vivibilità del territorio urbano”.