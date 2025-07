L’assessorato comunale all’Ecologia di Catania, guidato da Massimo Pesce, ha avviato un nuovo piano notturno di lavaggio delle strade in collaborazione con le aziende affidatarie del servizio rifiuti. L’intervento, operativo ogni notte dalle 4 fino al mattino, coinvolge le autobotti con lance ad alta pressione, che puliscono le vie urbane secondo una programmazione settimanale suddivisa nei tre lotti in cui è organizzata la città.

Detergente profumato per un ambiente urbano più vivibile

Il lavaggio prevede l’utilizzo di acqua e detergente profumato, una misura pensata per migliorare il decoro urbano, soprattutto nei mesi estivi privi di piogge. Le operazioni sono già iniziate in diverse zone, tra cui via Duca degli Abruzzi, via Gorizia, largo Lilibeo, via Don Gnocchi, viale Benedetto Croce e le principali arterie del quartiere Librino. “In attuazione delle direttive del sindaco Trantino – ha dichiarato l’assessore Pesce – stiamo rendendo sistematico un servizio fondamentale per la vivibilità cittadina”.

Interventi anche su richiesta dei cittadini

Le autobotti raggiungeranno progressivamente tutte le zone della città, inclusi i lotti Nord, Centro e Sud. Nel lotto Centro, gestito dalla ditta Gema, sono previste pulizie in strade come via Monserrato, via D’Annunzio, via Imbriani, via Passo Gravina, via Filocomo, via Antonello Longo e piazza Beato Angelico. I cittadini possono segnalare esigenze particolari di lavaggio scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 3351726552.