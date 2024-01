Emergenza disservizio idrico nel Catanese: predisposto invio di autobotti

Emergenza disservizio idrico in un comune del Catanese. Acoset ha disposto l'invio delle autobotti.

Situazione critica in un condominio nel comune di Bronte dove 18 famiglie, utenti di Acoset, residenti in Via Cilea, sono rimaste senz’acqua a ridosso delle festività di Capodanno. I motivi del lungo disservizio idrico riguarderebbero non un guasto ma una carenza generalizzata di acqua e un abbassamento della soglia della risorsa idrica all’interno dei serbatoi di zona.

Durante un incontro svoltosi stamattina, nella sede di Acoset in viale Mario Rapisardi, a Catania, tra il Presidente di Acoset Giovanni Rapisarda e l’avv. Giuseppe Gullotta dell’Associazione dei Consumatori Aiace, in rappresentanza delle 18 famiglie di Bronte, si sta andando verso una soluzione. Infatti, è stato predisposto già da domani, l’invio di autobotti. “Ci spiace per i disagi, purtroppo il periodo non è stato clemente per nessuno — ha dichiarato il presidente Rapisarda —. A piogge scarse si sono unite anche altre variabili. Ci siamo fatti consegnare dall’avv. Gullotta i nominativi delle famiglie coinvolte nella vicenda e procederemo con l’invio di autobotti d’acqua già da domani”.