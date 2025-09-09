La Regione Siciliana ha approvato un nuovo fondo per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con un plafond complessivo di 55 milioni di euro. Le risorse, ripartite tra le Città metropolitane e i Liberi consorzi, serviranno a finanziare progetti esecutivi e immediatamente cantierabili. L’avviso, predisposto dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e mobilità, dà attuazione a quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale di variazioni di bilancio approvata (n. 29/2025) approvata dall’Ars lo scorso agosto.

Le dichiarazioni del governo siciliano

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato come il provvedimento sia stato elaborato con tempi rapidi per rispondere a un’urgenza concreta del territorio. “Su input del mio governo – spiega – gli uffici del dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti hanno celermente lavorato per predisporre un avviso di fondamentale importanza per la viabilità isolana. Il nostro obiettivo è ripristinare l’efficienza delle arterie viarie, spesso interrotte o accidentate a causa di frane e smottamenti, restituendo condizioni di sicurezza e percorribilità ai collegamenti, dando priorità alle strade che collegano Comuni appartenenti alle aree interne”.

Sulla stessa linea l’assessore alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, che evidenzia come il bando sia stato pensato per garantire un’equa distribuzione dei fondi. “Abbiamo accelerato – afferma – per finalizzare una disposizione normativa che va incontro alle necessità dei territori. Vogliamo finanziare più progetti possibile, ripartendo le risorse tra i nove ambiti provinciali dell’Isola, in considerazione di due criteri: per il 50% la popolazione residente e per l’altro 50% l’estensione chilometrica della rete viaria provinciale di ogni ambito”.

La ripartizione dei fondi e le tempistiche

Secondo i parametri individuati, saranno destinati alla città di Catania 9,7 milioni mentre, per le altre province della regione, la distribuzione dei fondi sarà la seguente: Agrigento (4,7 milioni), Caltanissetta (4,5), Enna (3,2), Messina (7,2), Palermo (11,4), Ragusa (3,8), Siracusa (5,5), Trapani (4,6). Le richieste potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre via PEC all’indirizzo dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it.

Città metropolitane e Liberi consorzi potranno presentare più richieste, che saranno accolte secondo l’ordine di arrivo e nei limiti delle risorse disponibili. Priorità assoluta sarà data alle strade delle aree interne. Inoltre, gli enti potranno avvalersi dell’accordo istituzionale già in vigore (Apq Strade) per dare attuazione agli interventi finanziati.