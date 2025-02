Sant’Agata 2025: I preparativi per garantire la sicurezza e la pulizia delle strade in occasione della festa di Sant’Agata sono già iniziati, con il coordinamento di Gema e del Comune di Catania. Le operazioni di scerbamento lungo i percorsi del fercolo, sia interni che esterni, sono quasi completate e coinvolgeranno anche le traverse e le zone limitrofe. Per assicurare un ambiente pulito e sicuro durante la celebrazione, verranno utilizzate 70 tonnellate di segatura lungo il percorso interno della processione.

Oltre 200 operatori in azione per la pulizia

Un totale di oltre 200 operatori di Gema Spa sarà impiegato per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia. Il 2 febbraio entreranno in servizio 40 unità, che saliranno a 60 il 3 febbraio in concomitanza con l’allestimento degli altarini. L’organico crescerà ulteriormente il 4 febbraio, con 80 operatori impiegati durante il giro esterno, fino a raggiungere circa 100 unità il 5 febbraio, giornata del giro interno, quando inizierà la posa della segatura e la contestuale rimozione della cera.

Sant’Agata 2025: mezzi specializzati e gestione dei rifiuti

Per supportare le operazioni, saranno impiegati vari macchinari, tra cui costipatori e compattatori per la raccolta dei rifiuti, spazzatrici, idropulitrici, lavastrade, soffiatori e cannelli. Verrà inoltre utilizzato il canal jet ad alta pressione, sia con acqua calda che fredda, per una rimozione efficace della cera accumulata.

“Gli operatori e i mezzi di Gema saranno a supporto del passaggio del fercolo: si metteranno in campo tutti i servizi necessari a supporto, pronti a intervenire prima e dopo il passaggio sia nel giro esterno che in quello interno“, si legge nella nota ufficiale. Verranno inoltre predisposti contenitori carrellati nelle traverse per evitare l’accumulo di rifiuti lungo il percorso. La raccolta differenziata porta a porta seguirà il calendario abituale, con l’unica eccezione del 5 febbraio in via Caronda, dove l’esposizione dei rifiuti sarà anticipata alle ore 13. Nei giorni precedenti, Gema informerà i residenti e le attività commerciali tramite volantini informativi.