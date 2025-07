Green economy: La Green economy rappresenta senza dubbio un nuovo paradigma economico che coniuga sviluppo ambientale e crescita occupazionale. In Italia e nel mondo, la transizione verso energie rinnovabili e sostenibilità ambientale sta spingendo la domanda di professioni altamente specializzate, con prospettive in forte crescita nei prossimi anni.

Green economy, i settori chiave delle energie rinnovabili

All’interno della Green economy, diversi ambiti mostrano una forte richiesta di competenze e figure professionali, come ad esempio:

Energia solare e fotovoltaico: tecnici e installatori di impianti che progettano e gestiscono sistemi solari, sia residenziali che industriali.

tecnici e installatori di impianti che progettano e gestiscono sistemi solari, sia residenziali che industriali. Energia eolica: ingegneri e manutentori impegnati nella progettazione e gestione di turbine, sia su terra che in mare.

ingegneri e manutentori impegnati nella progettazione e gestione di turbine, sia su terra che in mare. Efficienza energetica: esperti nell’ottimizzazione dei consumi e nella riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati.

esperti nell’ottimizzazione dei consumi e nella riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati. Agricoltura sostenibile e agrivoltaico: figure capaci di integrare la produzione agricola con impianti per l’energia pulita.

Le figure professionali più richieste

Ma quali sono in Italia le figure più richieste nell’ambito della green economy?

Ingegneri ambientali ed energetici, protagonisti nello sviluppo di tecnologie verdi e impianti sostenibili.

protagonisti nello sviluppo di tecnologie verdi e impianti sostenibili. Sustainability manager e consulenti ambientali, figure centrali per guidare le aziende nella transizione ecologica.

figure centrali per guidare le aziende nella transizione ecologica. Eco-designer e green marketing specialist, esperti nel progettare prodotti sostenibili e comunicarli efficacemente.

esperti nel progettare prodotti sostenibili e comunicarli efficacemente. Tecnici installatori, in particolare nel fotovoltaico, per l’implementazione e la manutenzione degli impianti.

in particolare nel fotovoltaico, per l’implementazione e la manutenzione degli impianti. Project developer e asset manager, ruoli strategici per gestire grandi progetti nel campo delle energie rinnovabili.

Green economy: crescita della domanda e numeri chiave

La domanda di green jobs è in forte espansione e gli annunci di lavoro che richiedono competenze green sono in costante aumento; Si prevede infatti che entro il 2030 milioni di nuove posizioni saranno create a livello globale, con l’Italia che potrebbe registrare oltre 1,5 milioni di assunzioni in ambito green nei prossimi anni.

Competenza e formazione per entrare nella Green economy

Formarsi in modo adeguato è essenziale per accedere alle opportunità offerte dalla Green economy. In Italia esistono percorsi altamente specializzati:

ITS Academy dedicati a energie rinnovabili, mobilità sostenibile e gestione ambientale.

mobilità sostenibile e gestione ambientale. Corsi di laurea in ingegneria ambientale, energetica o scienze naturali, spesso integrati da master su temi green.

spesso integrati da master su temi green. Tirocini e stage aziendali, che permettono di acquisire esperienza concreta in aziende del settore.

La Green economy è quindi al centro della rivoluzione energetica e offre opportunità concrete per chi cerca una carriera sostenibile, innovativa e con un impatto positivo sull’ambiente. Professioni come ingegnere rinnovabile, energy manager o tecnico fotovoltaico stanno diventando sempre più centrali nel mercato del lavoro. Investire oggi in competenze green significa costruire un futuro professionale stabile e in linea con le sfide del nostro tempo.