Il litorale di Mascali, che si estende da Sant’Anna a Fondachello, entra nel club della stagione estiva, pronto ad ospitare numerosi cittadini e turisti. A tal proposito, per evitare caos stradale, soprattutto durante le ore di punta, l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Messina ha istituito un nuovo piano di viabilità e sosta. Il piano sarà in vigore dal 18 luglio al 18 ottobre 2025, dalle 8 alle 20.

Il nuovo piano parcheggi

A tal proposito è stata introdotta la sosta a pagamento su via Spiaggia, includendo anche gli stalli attualmente delimitati dalle strisce bianche. Le tariffe per i parcheggi a pagamento sulle strisce blu sono di 1 euro l’ora e 8 euro per l’intera giornata, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20. Sono inoltre previste schede prepagate e abbonamenti stagionali: 40 euro per i residenti nel Comune di Mascali, 110 euro per i non residenti e 90 euro per i gestori di attività commerciali come lidi, ristoranti, alberghi, agriturismi e affitti stagionali. Il piano prevede anche spazi riservati a persone con disabilità, taxi, mezzi per il carico e scarico merci, bus navetta, veicoli di emergenza e forze dell’ordine.

Cambia la viabilità lungo il litorale

Inoltre, dal 18 luglio al 21 settembre 2025, saranno introdotte modifiche alla viabilità per migliorare la circolazione lungo le vie principali del litorale. In particolare, verrà istituito il senso unico di marcia in via Spiaggia, nel tratto compreso tra via Carrata e via dottor Amato, in direzione sud-nord. Anche in viale Immacolata sarà introdotto un senso unico, in questo caso da ovest verso est, tra via Carrata e via Spiaggia. Infine, in via Carrata si procederà con il senso unico da est a ovest, nel tratto che va da viale Immacolata a via dottor Amato. Tutti questi provvedimenti mirano a migliorare l’accessibilità e la sicurezza stradale durante l’alta stagione.

“Con l’arrivo dell’estate – afferma il sindaco, Luigi Messina – il nostro litorale diventa una meta ambita per tantissimi villeggianti e turisti, e questo porta inevitabilmente a un aumento significativo del traffico. Il piano di viabilità e l’introduzione dei parcheggi a pagamento sono stati pensati per gestire al meglio questo flusso, garantendo maggiore ordine e fluidità della circolazione”.