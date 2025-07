Meteo Sicilia: L’anticiclone africano ha ormai raggiunto pienamente la Sicilia e si prepara a regalare – o infliggere – all’isola un fine settimana dominato dal sole e dalle alte temperature. Da oggi, venerdì 11 luglio, e per tutto il weekend, la regione sarà interessata da condizioni stabili, cieli sereni e una progressiva escalation del caldo, che culminerà domenica con valori prossimi ai 38 gradi nelle zone interne e orientali.

Venerdì 11 luglio

L’intera regione si è svegliata sotto un cielo limpido e azzurro, con aria secca e temperature ancora contenute, ma in progressivo aumento. Le massime oscillano tra i 27 e i 32 gradi, con qualche punta più alta nelle zone interne dell’Ennese e dell’Agrigentino.

Il mare è calmo, le condizioni del vento sono deboli, rendendo le spiagge ideali per una giornata di relax. La qualità dell’aria è buona ovunque e l’indice UV è molto alto, motivo per cui è consigliata una buona protezione solare.

A Catania: bel tempo e primi segnali d’afa

Il capoluogo etneo si presenta con un cielo limpido al mattino e qualche velatura nel pomeriggio, senza rischio di precipitazioni. La temperatura massima si attesterà sui 30°C nel primo pomeriggio, con un’umidità in lieve aumento. Venti deboli di provenienza orientale contribuiranno a mantenere una sensazione termica comunque sopportabile. Di notte, la colonnina di mercurio scenderà fino a 21°C.

Meteo Sicilia: Sabato 12 luglio

Sabato sarà una giornata completamente stabile dal punto di vista meteorologico. Il sole sarà protagonista indiscusso, con cielo sereno o al massimo leggermente velato. Le temperature inizieranno a salire più sensibilmente: si prevedono tra i 28 e i 34°C in quasi tutta l’isola.

Nel Ragusano, nel Siracusano e nella fascia costiera tirrenica il caldo sarà secco e più gestibile. Diverso il discorso per l’entroterra e per l’area etnea, dove l’afa inizierà a farsi sentire.

A Catania: sole pieno e massima a 33 gradi

Catania vivrà una giornata pienamente estiva, con cielo azzurro da mattina a sera. Il sole sarà implacabile, specie nelle ore centrali, quando l’indice UV supererà 9, un livello considerato molto pericoloso per la pelle. Le temperature raggiungeranno 33°C, ma la sensazione termica sarà più alta per l’effetto dell’umidità.

Consiglio: evitare attività fisiche tra le 12:00 e le 16:00, idratarsi spesso e prediligere ambienti freschi. La sera, le temperature rimarranno attorno ai 24°C, rendendo le notti leggermente afose.

Meteo Sicilia: Domenica 13 luglio

Domenica sarà la giornata più intensa e critica dal punto di vista climatico. La pressione rimane alta e il cielo pulito, ma le temperature raggiungeranno i massimi stagionali finora registrati.

In particolare, le zone interne della Sicilia potrebbero toccare i 38°C, mentre i grandi centri urbani, come Palermo, Caltanissetta e Catania, si assesteranno tra i 34 e i 36°C, con un’afa difficile da tollerare. L’aria sarà meno ventilata e la percezione del calore aumenterà drasticamente, soprattutto in presenza di asfalto e cemento.

A Catania: domenica rovente, massima di 36°C e rischio afa

Nel dettaglio, a Catania si raggiungerà il picco massimo del weekend, con una temperatura di 36°C nelle ore centrali della giornata, accompagnata da umidità e leggera brezza da nord-est. Il caldo sarà afoso e persistente anche dopo il tramonto, con minime notturne che difficilmente scenderanno sotto i 26°C.

L’indice UV sarà 7.6, considerato molto alto, e quindi si raccomanda massima prudenza all’aperto, in particolare per chi lavora in ambienti esposti. Particolare attenzione anche a cani, gatti e animali randagi, che rischiano colpi di calore in mancanza di acqua e riparo.