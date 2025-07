Classifica sindaci italiani 2025: si chiama governance poll ed è una graduatoria stilata ogni anno dal Sole24ore basata sull’apprezzamento dei primi cittadini delle città italiane ma anche dei governatori regionali. Ma dove si piazza il sindaco di Catania Enrico Trantino e gli altri primi cittadini dei capoluoghi di provincia siciliani? E qual è la posizione occupata da Renato Schifani nella graduatoria dedicata ai governatori regionali? Ecco, più nel dettaglio, i dati del report a cura del Sole24ore.

Classifica sindaci italiani 2025: i criteri utilizzati

Il Governance Poll 2025 ha preso in considerazione 97 comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta. Sono stati esclusi i comuni in cui si è votato nel 2025 e quelli in cui il sindaco è decaduto o si è dimesso.

Tramite sistemi misti, sono state effettuate delle interviste tra aprile e giugno 2025. La numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti e di 600 elettori in ogni Comune. L’ indagine ha preso in considerazione i soggetti divisi per genere, età ed area di residenza

Classifica sindaci italiani 2025: chi occupa le prime posizioni

È una top five dominata dal centrosinistra, quella della classifica dei sindaci, ad eccezione del primo posto. Il primo cittadino ad aggiudicarsi il governance poll è, infatti, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, di Fratelli d’Italia, con un apprezzamento del 70%. A seguire, Michele Guerra, di centrosinistra, sindaco di Parma, con il 66,2% in leggero calo rispetto all’anno 2024, in cui occupava la prima posizione. Ancora centrosinistra su gradino più basso del podio e ci si sposta al sud Italia. Vito Leccese, sindaco di Bari, è il terzo più apprezzato in Italia, con il 61% di consenso. Ancora sud in quarta posizione, con il piazzamento di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con un consenso del 61% mentre chiude la top 5 il primo cittadino di Mantova Mattia Palazzi, al 60%.

Da segnalare, tuttavia, che rispetto al consenso del giorno dell’elezione, le percentuali dei primi 5 sindaci sono tutte in calo.

Classifica sindaci italiani 2025: dove si piazza Enrico Trantino

Enrico Trantino, primo cittadino di Catania, è al 55esimo posto della classifica del Sole24ore, con un consenso del 54%, secondo il campione analizzato. Il consenso del giorno dell’elezione era, invece, al 66,1%.

Rispetto allo scorso anno, il sindaco del capoluogo etneo ha perso diverse posizioni. Nella classifica 2024, infatti, occupava la 17esima posizione. Trantino è il terzo sindaco della Sicilia con più consenso, e il primo tra le grandi città della Regione. Prima di lui, Franco Micciché, primo cittadino di Agrigento, e Giuseppe Cassì, di Ragusa, che è il più apprezzato dell’Isola.

Nota dolente per il capoluogo Palermo. Roberto Lagalla è, infatti, fanalino di coda della classifica con un consenso del 39%.

La classifica dei governatori regionali

La governance poll dei presidenti della regione sorride alla Sicilia. Il presidente Renato Schifani è, infatti, al sesto posto, con il consenso in aumento, secondo il campione analizzato. Rispetto al 42,1% il giorno dell’elezione, l’apprezzamento verso il governatore dell’Isola sale al 54,5%, registrando, dunque, un ottimo +14,4%. Schifani conferma il risultato dello scorso anno.

Il podio della classifica vede Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli V.G., al primo posto con il 66,5% di consensi, mentre al secondo posto ancora centrodestra con Luca Zaia, al 66% ma in calo rispetto al giorno dell’elezione, in cui toccava il 76,79%. Sul gradino più basso del podio ancora nord Italia e ancora centrodestra, con Alberto Cirio, presidente del Piemonte con il 58,5% di consenso.