L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA comunica attraverso un avviso ufficiale ai cittadini e agli utenti che il servizio di Car e Bike Sharing tornerà attivo a Catania entro la fine di settembre. I tempi tecnici per la riattivazione sono già stati definiti, mentre la data ufficiale di avvio sarà annunciata a breve.

Nel frattempo, l’azienda partecipata del Comune informa che gli utenti che hanno diritto al rimborso per i vecchi abbonamenti AMIGO, sospesi con la cessazione del servizio, possono ancora richiederlo. Per farlo, è necessario inviare una mail all’indirizzo: carsharingpalermo@gmail.com.

Per accedere al nuovo servizio di Car e Bike Sharing sarà obbligatoria una nuova registrazione sulla piattaforma che verrà presto resa disponibile.

Car e bike sharing, di cosa si tratta

Il Car Sharing è un servizio di mobilità sostenibile che consente di utilizzare un’auto a noleggio per brevi periodi, Gli utenti potranno prenotare il veicolo tramite un’app o una piattaforma online, utilizzarlo per il tempo necessario e poi restituirlo in uno degli stalli dedicati. Il Bike Sharing funzionerà in modo simile, ma con le biciclette (tradizionali o elettriche). Gli utenti potranno prelevare una bici in uno dei punti dedicati, usarla per i propri spostamenti e poi riconsegnarla in un’altra postazione. Anche in questo caso, tutto averrà tramite app o piattaforma digitale.