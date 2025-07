Meteo Sicilia: quanto durerà ancora il caldo? Secondo i principali siti di Meteo, nella giornata di oggi persisterà l’alta pressione sulla regione. La giornata sarà, infatti, caratterizzata da remperature massime comprese tra 31 e 41 gradi, minime stabili. Tuttavia, l’intensa ondata di caldo che ha caratterizzato le ultime settimane sembra dirigersi verso la conclusione, almeno per il momento . Le temperature, che hanno raggiunto picchi elevati, sono in calo e si stanno stabilizzando su valori più tipici per il periodo.