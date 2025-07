Una mattinata caotica per i passeggeri in transito all’aeroporto di Catania-Fontanarossa. A causa di una gru rimasta bloccata all’interno del cantiere Rfi – dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario – l’intera pista è stata chiusa al traffico aereo. La chiusura, avvenuta per motivi di sicurezza, ha causato l’interruzione temporanea sia dei decolli che degli atterraggi.

La società di gestione aeroportuale, SAC, ha reso noto che la sospensione delle operazioni di volo si è resa necessaria “a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea, dovuta alla presenza di ostacoli lungo le rotte di atterraggio e decollo situate a ovest della pista”, riferendosi proprio alla gru in questione.

Caos voli: decolli sospesi e atterraggi dirottati

Il disagio ha avuto ripercussioni immediate su numerosi voli in arrivo e in partenza. Il volo Delta proveniente da New York è stato dirottato su Roma, mentre il volo per Malta è stato costretto a rientrare alla base. Diversi voli in arrivo, come il Ryanair da Pisa e Roma, e l’EasyJet da Ginevra, sono stati fatti atterrare presso l’aeroporto di Palermo.

Nel frattempo, centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati al terminal in attesa di aggiornamenti, tra lunghe code e ritardi. La SAC ha attivato i canali di assistenza per fornire informazioni e supporto ai viaggiatori, mentre il personale di terra ha cercato di gestire la situazione nel miglior modo possibile.

Situazione tornata alla normalità alle 10 del mattino

La criticità si è risolta intorno alle ore 10, quando la gru è stata finalmente rimossa dalla zona operativa, consentendo la riapertura della pista. I voli sono gradualmente ripresi, anche se la giornata è rimasta segnata da ritardi a catena e modifiche operative.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulle modalità di coordinamento tra i lavori infrastrutturali esterni all’aeroporto e la sicurezza delle operazioni di volo. Si attendono ora chiarimenti da parte di Rfi e SAC, con l’obiettivo di evitare il ripetersi di simili episodi in futuro.