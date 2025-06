Percorsi formativi ATA: Un’importante occasione per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario): sono in partenza, entro la seconda metà di luglio, i percorsi formativi che porteranno all’assegnazione di 46.297 nuove posizioni economiche. A confermare l’avvio imminente dei corsi sono stati i sindacati di settore, in particolare durante recenti interventi pubblici e confronti con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un’opportunità che coinvolge direttamente oltre 57.600 candidati, selezionati su un totale di 58.832 domande presentate, a dimostrazione del grande interesse suscitato da questa iniziativa. Gli aspiranti riceveranno a breve una comunicazione ufficiale via mail, che includerà le istruzioni dettagliate per accedere ai percorsi di formazione online, erogati sulla piattaforma Scuola Futura, gestita da INDIRE.

Percorsi formativi ATA: Una risposta attesa da anni

Le posizioni economiche ATA rappresentano un riconoscimento economico e professionale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle Scuole. In passato, queste posizioni sono state al centro di numerose rivendicazioni sindacali, soprattutto per la mancata attivazione o il blocco delle progressioni. Ora, finalmente, con l’accordo firmato tra Ministero e rappresentanze sindacali e il conseguente stanziamento di risorse, si apre una nuova fase.

Come ha sottolineato Antonello Sorrentino, rappresentante sindacale ospite in una diretta organizzata da Orizzonte Scuola;

«questa iniziativa non solo riconosce il ruolo essenziale svolto dal personale ATA, ma crea le condizioni per valorizzarne le competenze, con percorsi formativi mirati e certificati».

L’accesso avverrà tramite SPID, nel rispetto delle modalità previste per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

I dettagli della formazione

La formazione sarà interamente online e strutturata in moduli specifici per ciascun profilo professionale. I contenuti didattici varieranno a seconda della posizione richiesta, con focus su competenze digitali, organizzative e gestionali. I partecipanti dovranno completare il corso per poter accedere al beneficio economico previsto, secondo un modello di progressione professionale riconosciuto dal contratto collettivo.

Ogni partecipante, una volta completato il percorso e superata l’eventuale verifica finale, potrà accedere al nuovo livello economico, che comporta un incremento stipendiale mensile come riconoscimento della maggiore professionalità acquisita.

Percorsi formativi ATA, le categorie coinvolte: ecco i numeri

La ripartizione dei candidati ammessi ai percorsi riflette la struttura variegata del personale ATA nelle scuole italiane:

Collaboratori scolastici : 26.940

: 26.940 Assistenti amministrativi – 1ª posizione economica : 12.114

: 12.114 Assistenti tecnici – 1ª posizione economica : 3.449

: 3.449 Assistenti amministrativi – 2ª posizione economica : 10.609

: 10.609 Assistenti tecnici – 2ª posizione economica : 4.097

: 4.097 Cuochi : 107

: 107 Operatori scolastici : 94

: 94 Guardarobieri : 88

: 88 Infermieri scolastici: 30

Questa distribuzione evidenzia la complessità del sistema scolastico e la varietà di figure che, ogni giorno, contribuiscono al funzionamento degli istituti. Dai collaboratori scolastici – spesso il primo volto che studenti e famiglie incontrano ogni giorno – agli assistenti tecnici, fondamentali nei laboratori, fino agli operatori specializzati e al personale sanitario.

Percorsi formativi ATA: Un investimento sul capitale umano della scuola

Le nuove posizioni economiche rappresentano un investimento strategico sul personale scolastico non docente, spesso dimenticato nei dibattiti pubblici, ma essenziale per garantire qualità e sicurezza negli ambienti educativi. Inoltre, si inseriscono in un contesto più ampio di riforma del reclutamento e valorizzazione del personale, previsto dal PNRR.

L’introduzione di percorsi formativi certificati rappresenta anche un salto culturale: non più solo anzianità di servizio, ma competenze acquisite e aggiornate in modo strutturato. Una visione più moderna ed europea della carriera ATA, in linea con le direttive europee sulla formazione permanente del personale scolastico. Per ulteriori aggiornamenti visita il sito Scuola – LiveUnict.

Nei prossimi giorni, i candidati dovranno tenere sotto controllo la propria casella di posta elettronica: la mail conterrà le credenziali di accesso e tutte le indicazioni operative. I corsi partiranno scaglionati, in modo da garantire supporto e assistenza a tutti gli iscritti.