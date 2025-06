Dal 1 luglio al 1 settembre, a Catania aumenteranno i controlli sul territorio! Saranno infatti mandati dal Governo 29 nuovi agenti dedicati alla vigilanza estiva, tutto questo grazie al piano di rafforzamento della sicurezza promosso dal Viminale. L’iniziativa, appoggiata dal sottosegretario Nicola Molteni, prevede l’assegnazione complessiva di 231 nuovi agenti in tutta la Sicilia, distribuiti tra le varie province.

A diffondere la notizia è appunto il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia, che ha evidenziato l’importanza di questa misura: “la sicurezza rappresenta una priorità per la Lega, sempre attenta alle necessità del territorio. Grazie a questo piano, la nostra regione potrà affrontare con maggiore tranquillità il periodo estivo, caratterizzato da un aumento del turismo e delle attività locali”.

Oltre a Catania, i rinforzi saranno distribuiti in questo modo: 56 agenti a Palermo, 36 a Messina, 29 a Siracusa, 29 a Trapani, 28 ad Agrigento, 15 a Ragusa e 9 a Caltanissetta.

Il precedente accordo con la Meloni

D’altronde ad inizio mese a Palazzo Chigi è avvenuto un importante incontro tra il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riguardo il miglioramento della sicurezza in città. Durante il colloquio, Trantino aveva consegnato un dossier con tutta una serie di proposte per migliorare la vita in città. Chiedendo, inoltre un potenziamento della presenza militare nei punti più delicati di Catania, con un rafforzamento delle operazioni «Strade Sicure» e «Vespri Siciliani». L’obiettivo era aumentare il numero di militari in città per contrastare la microcriminalità e restituire tranquillità ai cittadini.

Con l’arrivo di 29 nuovi agenti sul territorio ci si augura che la situazione sicurezza a Catania possa davvero migliorare e che tutti i fenomeni di microcriminalità, ormai purtroppo quotidiani, possano cessare del tutto.