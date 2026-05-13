In vista della scadenza del 3 agosto 2026, termine oltre il quale le carte d’identità cartacee non saranno più valide in base al Regolamento UE 2019/1157, i consiglieri comunali Scuderi e Rotella lanciano l’allarme sulla situazione delle prenotazioni per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. I due esponenti chiedono infatti al Comune un intervento urgente per potenziare l’organizzazione del servizio, sottolineando come il sistema di prenotazione risulti già completamente saturo. Al momento, attraverso la piattaforma “Catania Semplice”, non ci sono più disponibilità fino alla fine di luglio, con il rischio di forti disagi per i cittadini che devono rinnovare il documento.

Necessario un piano straordinario

I consiglieri, in una nota, dichiarano: “È necessario un cambio di passo immediato per evitare che la burocrazia si trasformi in un ostacolo insormontabile per i contribuenti. Chiediamo che il Comune metta in campo un piano straordinario di efficientamento dei Servizi Demografici, basato su misure concrete e già sperimentate con successo in altre grandi città italiane”.

I consiglieri sollecitano un potenziamento delle giornate “Open Day”, prevedendo aperture straordinarie di Municipi e centri servizi anche durante i weekend, dedicate al rilascio della Carta d’identità elettronica senza obbligo di prenotazione online. Tra le richieste anche la creazione di uno sportello riservato ai casi urgenti documentati, una migliore distribuzione del personale. Tutto questo grazie al supporto di dipendenti provenienti da uffici meno sovraccarichi e un controllo continuo del sistema di prenotazioni telematiche. “L’obiettivo – concludono – è quello di agire con spirito di collaborazione istituzionale per risolvere una criticità che non può essere ignorata. Confidiamo in una pronta risposta da parte della Giunta e degli uffici competenti per rassicurare la cittadinanza”.