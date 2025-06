Nella serata di giovedì, 18 agenti della sezione ambientale della Polizia Locale di Catania hanno messo in atto un’operazione straordinaria volta a contrastare le irregolarità nel conferimento dei rifiuti. L’attività è stata svolta in borghese, senza divise né mezzi identificabili, per cogliere in flagrante chi non rispetta le regole della raccolta differenziata.

Il blitz è stato disposto dal comandante Diego Peruga e dal vice comandante Stefano Blasco, con il coordinamento operativo del commissario Antonio Lizzio.

Le zone presidiate: nel mirino i quartieri centrali

Gli agenti hanno presidiato alcune tra le vie più trafficate e rappresentative della città: corso delle Province, viale XX Settembre, corso Italia, viale Vittorio Veneto, via Francesco Crispi, via Vittorio Emanuele Orlando e via Gabriele D’Annunzio. Si tratta di zone in cui il conferimento illecito dei rifiuti è frequente, nonostante l’obbligo di rispettare il calendario della raccolta differenziata.

150 multe da 333 euro in poche ore

Nel corso dei controlli, sono stati sorpresi in flagranza numerosi cittadini, titolari di negozi e persino dipendenti di banche che, approfittando del giorno dedicato all’indifferenziata, hanno smaltito plastica, vetro, carta e altri materiali riciclabili nei sacchi sbagliati. Il blitz ha portato all’elevazione di 150 sanzioni, ognuna dell’importo di 333 euro, come previsto dall’ordinanza sindacale n. 27 del 2023.

Obiettivo: più civiltà e rispetto per l’ambiente

L’intervento non ha avuto solo un fine repressivo, ma anche educativo e dissuasivo: l’intento è quello di aumentare la consapevolezza civica dei cittadini e contrastare il degrado urbano legato all’abbandono irregolare dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha già annunciato che nei prossimi giorni l’operazione proseguirà su tutto il territorio cittadino, con controlli anche nei quartieri periferici.