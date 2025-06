A causa della proclamazione dello sciopero generale nazionale indetto per oggi venerdì 20 giugno, che coinvolge sia il settore pubblico sia quello privato, Ita Airways ha annunciato la cancellazione di 34 voli, tra collegamenti nazionali e internazionali. Di questi, 32 voli erano programmati proprio nella giornata dello sciopero, rendendo inevitabili pesanti disagi per i passeggeri.

L’elenco dei voli cancellati è consultabile online

La compagnia ha pubblicato sul proprio sito ufficiale, ita-airways.com, una lista completa dei voli soppressi. I passeggeri sono caldamente invitati a verificare lo stato aggiornato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, consultando la sezione Info Voli del sito oppure rivolgendosi direttamente alla propria agenzia di viaggio.

Il monitoraggio della situazione in tempo reale è essenziale per evitare inutili spostamenti o attese in aeroporto.

Cambio prenotazione e rimborsi senza penale

Ita Airways ha chiarito che tutti i passeggeri in possesso di un biglietto per viaggiare il 20 giugno avranno la possibilità di modificare la prenotazione senza dover sostenere penali. Inoltre, in caso di cancellazione del volo o ritardi superiori alle 5 ore, sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto.

Per usufruire di queste opzioni, è necessario agire entro e non oltre il 26 giugno, contattando il numero +39 06 85960020 (attivo sia dall’Italia che dall’estero), oppure rivolgendosi nuovamente all’agenzia di viaggio presso cui è stato effettuato l’acquisto.

Massima attenzione e collaborazione da parte dei viaggiatori

La compagnia sottolinea che sta lavorando per limitare al minimo i disagi, ma in presenza di uno sciopero generale di tale portata, è necessario che anche i passeggeri collaborino attivamente, verificando lo stato delle operazioni di volo e organizzando con anticipo eventuali modifiche al proprio itinerario.

La situazione potrà variare anche a ridosso dell’orario di partenza: per questo motivo, il monitoraggio costante del sito ufficiale e dei canali di comunicazione di Ita Airways è fortemente raccomandato.