La Regione Siciliana ha rimosso rapidamente il post scritto con l’intelligenza artificiale, ma la gaffe ha continuato a circolare sui social! Si parla di un posto pubblicato su Facebook dalla gestione social del presidente Renato Schifani.

Il post incriminato

Durante la giornata di ieri sulla pagina social di Schifani sarebbe apparso un messaggio riguardante l’emergenza idrica in Sicilia, che però conteneva un evidente riferimento all’uso dell’intelligenza artificiale. Il testo, infatti, iniziava con una frase ambigua, del tutto fuori luogo: “ecco una proposta per il post su Facebook, in prima persona e con enfasi, adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente”.

L’intelligenza artificiale avrebbe infatti generato un testo per raccontare l’inaugurazione di tre dissalatori, quello di Porto Empedocle, Gela e Trapani, da troppo tempo o alle prese con gravi carenze idriche. Il post pubblicato era quasi impeccabile, unica eccezione: la frase introduttiva.

La frase iniziale, che avrebbe dovuto essere eliminata prima della pubblicazione, è rimasta online solo per pochi istanti. Tuttavia, è bastato quel breve tempo perché molti utenti ne facessero uno screenshot, che si è rapidamente diffuso sui social, da X a Instagram.