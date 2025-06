Terminata la fase di prova gratuita, da martedì 3 giugno il parcheggio Famà (ex Sanzio) è diventato a pagamento. Situato in una posizione strategica tra viale Raffaello Sanzio e via Vincenzo Giuffrida, il parcheggio dispone di oltre 300 posti auto e 12 stalli dedicati agli autobus AMTS, con l’intento di facilitare l’interscambio tra veicoli privati e trasporto pubblico.

La vicinanza alla fermata Giuffrida della metropolitana, a soli 300 metri, e la presenza del capolinea AMTS all’interno della struttura, fanno del parcheggio un punto chiave per una mobilità urbana più sostenibile. Inoltre, l’area è protetta da un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24, con 75 telecamere installate per garantire la sicurezza.

Le tariffe e gli orari del parcheggio

Le tariffe proposte, tra le più convenienti rispetto ai tradizionali parcheggi a pagamento su strada, sono pensate per offrire un’opzione più accessibile e sostenibile per chi si sposta in auto nel centro città. Il Comune di Catania insieme ad AMTS SpA invitano i cittadini a sfruttare questa nuova soluzione, contribuendo a diminuire il traffico e a migliorare la qualità dell’aria, promuovendo così una mobilità più moderna e attenta all’ambiente.

Durante il giorno (dalle 7:00 alle 20:00), la tariffa è di 0,80 euro all’ora per le prime due ore, con un limite massimo di 1,60 euro. A partire dalla terza ora, la tariffa si riduce a 0,40 euro all’ora, fino a un massimo di 4,80 euro complessivi. Dopo 10 ore consecutive di sosta non vengono applicati ulteriori addebiti. Durante la notte (dalle 20:00 alle 7:00), il costo scende a 0,40 euro all’ora per le prime due ore, con un massimo di 0,80 euro, e continua a 0,40 euro all’ora fino a un massimo di 2 euro. Superate le 5 ore di parcheggio notturno, non si pagano più tariffe aggiuntive. La spesa massima giornaliera, considerando entrambe le fasce orarie, è di 6,80 euro.