Dopo la prima fase di monitoraggio avviata dopo l’apertura del nuovo parcheggio Famà, nei pressi di piazza Michelangelo, tra viale Raffaello Sanzio e via Imperia, il sindaco Enrico Trantino ha disposto una rimodulazione delle tariffe. L’obiettivo è quello di favorire un maggiore utilizzo dell’area di sosta e incentivare l’integrazione tra parcheggio e trasporto pubblico.

La vecchie tariffe

La nuova riduzione dei prezzi entrerà in vigore dal 1 novembre. Ti cercherà quindi di incentivare gli utenti ad utilizzare questo nuovo parcheggio strategico connesso sia alle principali linee di bus è situato a soli 300 m dalla fermata Giuffrida della metropolitana. Si tratta di un’area completamente videosorvegliata, con ben 75 telecamere per controllare sia i 315 stalli per auto che i dodici per gli autobus.

Attualmente, nel periodo diurno, che va dalle 7:00 alle 20:00, la tariffa applicata è strutturata in modo da essere proporzionale al tempo di sosta. In dettaglio, per la prima ora è previsto un costo di 0,80 euro, per le due ore il costo arriva a 1,60 euro, mentre dalla terza ora in poi il costo scende a 0,40 euro per ogni ora successiva. Il limite massimo di spesa per un’intera giornata è fissato a 4,80 euro fino alle 20:00.

La riduzione dei costi sul parcheggio

Tuttavia, con l’introduzione della nuova tariffazione diurna, verranno apportate delle modifiche significative. Innanzitutto, la fascia oraria verrà estesa fino alle 21:00. Inoltre, i costi saranno decisamente più contenuti. Nello specifico, il costo sarà di 0,50 euro per la prima ora, 1,00 euro per le prime due ore e successivamente, 0,50 euro ogni due ore fino a un massimo complessivo di dieci ore. Superato questo limite, non sarà applicato alcun incremento, stabilendo così un tetto massimo di soli 3 euro, valido fino alle 21:00.

Esiste anche agevolazioni per la fascia notturna. Attualmente, la tariffa dalle 20:00 alle 7:00 ammonta a 0,40 euro l’ora fino a un massimo di cinque ore per un totale di 2 euro. Con la nuova articolazione oraria, invece, dalle 21.00 alle 8:00 il costo sarà di soli 0,50 euro ogni due ore fino a un massimo di quattro ore oltre le quali non vi sarà ulteriore addebito, fissando così un costo massimo notturno pari a un 1 euro.

“Una misura concreta lasciare l’auto in un’area sicura e ben collegata con il trasporto pubblico, riducendo così il numero di veicoli in circolazione e contribuendo alla fluidità e alla qualità della vita nel centro urbano. Auspichiamo che questa iniziativa, frutto anche di un’attenta valutazione economica, produrrà un significativo aumento dell’utilizzo del parcheggio e, soprattutto, offrirà un servizio migliore alle famiglie, ai lavoratori e ai residenti”, queste le parole del sindaco Enrico Trantino.